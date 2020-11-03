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跑車炫、夾克帥！Lamborghini x 山本耀司 推時尚聯名

記者趙駿宏／綜合報導

近年來車廠喜歡與不同產業進行跨界聯名已經不是什麼新鮮事，其中在超跑界最喜歡聯名的莫過於義大利猛牛Lamborghini了。這次原廠也趁著位於日本東京六本木的Lamborghini Lounge Tokyo與Ad Personam Studio客製化工作室的開幕典禮上，宣布與世界著名時裝設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）同名品牌合作，推出了由山本耀司設計的Aventador S以及三款周邊服飾商品：軍裝大衣、飛行夾克與連帽運動外套。

Lamborghini宣布與世界著名時裝設計師山本耀司同名品牌合作。（圖：Lam...
Lamborghini宣布與世界著名時裝設計師山本耀司同名品牌合作。（圖：Lamborghini提供）

而Lamborghini又是怎麼樣與山本耀司產生共鳴的呢？原來Lamborghini設計總監Mitja Borkert在2020年1月的巴黎時裝周與山本耀司碰面，並對其所展示的服裝系列中，採用紅色和黑色的鮮明對比風格，以及設計與服飾工藝留下深刻的印象，認為山本耀司和Lamborghini的設計理念與品牌精神相當契合，因此促成了這一段合作關係。

這輛由山本耀司操刀的Aventador S，仍然保留了Lamborghini專屬的Gandini線條，配色上汲取與聯名服飾上相同的紅、黑、白彩繪，並加上些許漢字點綴，並在葉子板上落款親筆簽名。同樣的設計理念也延伸至內裝鋪陳，紅黑配色加上白色縫線，且在車室內隨處可以看到由日文、英文甚至是漢字所組成的語句為座艙妝點，在義大利的超跑上以相當獨特的日式潮流風格呈現。

當然，對於我們使用中文為主的民族，對於車門上的「呵呵呵呵」、「呵呵大笑」，車頂與車內座椅上的「文明開花」，以及車尾的「百發百中」這幾句漢字的真正意涵實在匪夷所思。畢竟日文漢字與中文字的用法還是有不小的差異，就暫且拋掉字面文意，單純地將它以花紋設計元素看待。

Lamborghini推出由山本耀司設計的Aventador S以及周邊服飾商品...
Lamborghini推出由山本耀司設計的Aventador S以及周邊服飾商品：連帽運動外套。（圖：Lamborghini提供）

Lamborghini推出由山本耀司設計的Aventador S以及周邊服飾商品...
Lamborghini推出由山本耀司設計的Aventador S以及周邊服飾商品：軍裝大衣。 （圖：Lamborghini提供）

Lamborghini推出由山本耀司設計的Aventador S以及周邊服飾商品...
Lamborghini推出由山本耀司設計的Aventador S以及周邊服飾商品：飛行夾克。（圖：Lamborghini提供）

山本耀司表示：「Lamborghini超級跑車以其獨特的設計，讓他們的車款比起其他任何汽車製造商都更容易辨識，一眼就能看出這是一輛Lamborghini。我很高興看到這種合作的實現，突顯了我們兩個品牌的獨特性、永恆性以及對設計相當濃厚的情感」。

至於在六本木開幕的Lamborghini Lounge Tokyo則是將所有個性化Lamborghini交到車主手上的最完美場所。二樓和三樓都有設置專門的商務與私人場合提供使用，並有著Lamborghini品牌的獨特風格，讓顧客體驗到最頂級的客製化享受。

在東京六本木開幕的Lamborghini Lounge Tokyo是將所有個性化...
在東京六本木開幕的Lamborghini Lounge Tokyo是將所有個性化Lamborghini交到車主手上的最完美場所。（圖：Lamborghini提供）

義大利 超跑 汽車

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