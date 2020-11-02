Aston Marti與Benz擴大合作 用技術換股權

（圖：Aston Martin、Mercedes提供）

儘管英國 奢華品牌Aston Martin在加拿大富豪Lawrence Stroll入主後，其財政困境暫時得到了緩解，但品牌還是得靠著要持續經營才能轉虧為盈。因此Aston Martin決定強化與Mercedes-Benz的合作關係，並宣布達成新的戰略技術協議。

兩家車廠的其實很早在2013年就開始了合作，Mercedes為Aston Martin提供了由AMG所打造的4.0升雙渦輪增壓V8引擎，就連車室內的電子中控操作介面也都採用Mercedes的系統，如今也成功搭載於Vantage、DB11 V8和品牌首款休旅 DBX上。

目前簽訂的最新協議上，Aston Martin將能夠使用Mercedes下一代的Hybrid、PHV混合動力系統、EQ純電動力總成以及其他車輛部件和系統。作為交換，Mercedes將在未來的三年內逐漸增加Aston Martin的持有股權，自目前持有的2.6%成長至最高不超過20%的股份，而這些股票 的價值高達2.86億英鎊。

Mercedes-Benz產品戰略負責人Wolf-Dieter Kurz表示：「我們已經與Aston Martin建立了成功的技術合作夥伴關係，這將使兩家公司都受益」。

而Aston Martin執行長Lawrence Stroll也樂觀其成：「隨著我們與Mercedes-Benz公司的合作關係又往前跨進了一大步，他們成為了我們最大的合作夥伴和股東。通過這項新的擴展協議，我們可以確保Aston Martin能獲得世界一流技術的奧援，以支持我們的長期產品擴展計劃，包括電動和混合動力總成，與Mercedes-Benz的夥伴關係鞏固了我們對未來的信心」。