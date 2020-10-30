Kia準備更換新廠徽 新世代K7、Sportage率先採用

Imagine by Kia Concept概念車上已經出現新式的Kia Logo。取材自Kia

雖然延攬了知名設計師進入團隊，讓Kia近幾年新車造型宛如脫胎換骨般，完全感受不出是早期給人廉價、不耐用的形象，不過長期以來使用紅色KIA字體與紅色橢圓包覆住的商標，其實已經在自家南韓 讓許多車迷產生不少要求更換的聲音，而去年Kia在南韓智慧財產局 (Korea Intellectual Property Rights Information Service, KIPRIS) 註冊新商標後，似乎代表著這家韓系車商要使用新Logo了！

現行Kia廠徽。取材自Kia

使用新Logo的契機，最主要原因為Kia在今年初正式揭露了「Plan S」的電動車 計畫，包括在2027年前推出七款全新純電動車，以及達成品牌在2025年前將純電系列擴大到11款的目標，而這其中包含了在去年日內瓦車展上發表的「Imagine by Kia」概念車 ，量產版本預計為代號CV的純電動車，目前已確認將在2021年現身，而這輛將化為現實的概念車，其實還有另外一項重點！

Imagine by Kia Concept將以全新CV命名在明年推出量產版本，而這輛全新純電動車也將採用品牌最新的Logo設計。取材自Kia、KIPRIS

Imagine by Kia Concept身上已經搭載了不同於現行量產版Kia車系的廠徽，不過，Imagine by KIA Concept上的廠徽又與原廠於去年11月26日申請的設計稍有不同，概念車的KIA廠徽 (原廠於去年7月19日申請專利) 字體雖然與現行版有很大的差別了，但仍與在南韓智慧財產局出現的商標圖有所差異。新版Kia廠徽簡潔有力並朝向時尚風格進行，且除了既有的紅色外還多了黑色字體版本。

全新第三代Kia K7/Cadenza (原廠代號GL3) 偽裝測試車。取材自Autospy.net

大改款第五代Kia Sportage (原廠代號NQ5) 偽裝測試車。取材自Autospy.net

原廠目前已確認未來「Plan S」的新電動車都將採取全新設計的廠徽，再根據Kia未來的新車規畫，包括大改款K7、Sportage等新車也將採用Kia的全新Logo，雖然尚未有確切的露出時間，不過外界猜測Kia全新廠徽有望在2021年1月揭曉。