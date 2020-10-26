紐約潮店KITH與BMW合作！推出限量聯名車、潮牌商品

BMW E30 M3 by KITH和M4 Competition by KITH。BMW提供

於上個月磅礡發表的BMW全新G世代M3/M4，爭議的外型搭配強勁的動力，以及首度搭載在M3/M4上的xDrive四輪傳動系統，都是讓它的聲量能夠如此高漲的原因。而BMW團隊也打鐵趁熱，進一步展開新車行銷活動，首波就找到了紐約 潮流知名店家KITH，與他們的創辦人Ronnie Fieg進行聯名合作，推出全球限量150台的BMW M4 Competition by KITH。

Ronnie Fieg與他的BMW E30 M3。 摘自IG:ronniefieg

KITH是一間發跡在紐約的服飾店，創辦人為Ronnie Fieg，專門販售一些街頭流行服飾，並擁有與店名相同的同名品牌KITH，而KITH品牌時常會和一些國際品牌進行聯名活動，如：可口可樂 、Nike、Adidas等。

Ronnie Fieg的E30 M3當然有許多KITH的專屬設計。BMW提供

然而這次KITH會跨界到與BMW合作，主要是因為創辦人Ronnie Fieg本身就是一位BMW車迷，他曾經將自己的1989年BMW E30 M3送往德國 整修，並堅持全部都必須使用BMW原廠的零件進行翻新作業。Ronnie Fieg的構想是要打造一輛31歲的全新E30 M3。

這也是BMW有史以來第一次為了合作夥伴更改Logo。BMW提供

當然，作為一位潮流名店主理人，怎麼可能不在愛車加上自己的想法，在外觀上將引擎蓋、尾廂和輪圈上的品牌BMW Logo字樣全數換成KITH。車室內部也更換上了KITH的方向盤和帶有KITH字樣浮雕的皮革內飾，可說是第一輛和KITH的非正式聯名車款。

BMW M4 Competition by KITH。BMW提供

BMW M4 Competition by KITH。BMW提供

而上述這些細解，也都完整的移植至本次聯名販售的BMW M4 Competition by KITH。在車身外同樣具有融合了經典M Power Logo和KITH字樣的M銘牌，並在BMW藍白廠徽外圍帶有經典淺藍色、深藍色和紅色的塗裝，這也是BMW有史以來第一次為了合作夥伴更改Logo。

可選配有M KITH字樣的碳纖維車頂。BMW提供

但BMW M4 Competition by KITH的配色不同於那輛E30 M3的鮮紅色車身。而是採用當年E30 M3最受歡迎的三種顏色，Frozen Black、Frozen Dark Silver、和Frozen Brilliant White，並在車漆上使用消光處理提供買家選擇。

M Carbon桶形跑車座椅上也採用經典BMW M配色點綴。BMW提供

頭枕上有經典的KITH浮雕。BMW提供

內裝方面，M4 Competition by KITH配有一對M Carbon桶形跑車座椅，並在前後座椅上都採用淺藍色與紅色塗裝點綴，前後頭枕的黑色皮革上也帶有KITH字樣浮雕，中控台上則有KITH車型專屬銘牌。另外，在這台車上也有一個騷包的選配套件，那就是帶有巨大BMW M三色條紋和KITH字樣的碳纖維車頂。

中控台除了有M KITH銘牌，中央扶手上也有KITH專屬浮雕。BMW提供

不僅前排座椅，後排也同樣擁有雙色和KITH浮雕。BMW提供

至於動力部分，和一般版本的M4 Competition相同，搭載3.0升直列六缸雙渦輪增壓引擎，搭配八速M Steptronic自排變速箱和可選配的M xDrive智慧四輪傳動系統，動力來到了510hp/6,250rpm、66.2kgm/ 2,750-5,500rpm。0-100km/h的加速僅需3.9秒即可完成。極速被限制在電子限速的250km/h，選配M Driver’s Package套件則可將極速推升至290km/h。

BMW M首席執行長Markus Flasch在一份聲明中表示：「與Ronnie Fieg和KITH的合作對於BMW M GmbH來說是拉近初代BMW M3和全新第六代BMW M4 Competition之間傳承距離的絕佳機會」。

除了車子本身外，KITH還推出多達96件與BMW聯名的獨家設計服裝和配件，並同步在他們的線上/實體商店販售。https://kith.com/collections/kith-for-bmw

KITH還推出多達96件與BMW聯名的獨家設計服裝和配件。摘自KITH官網