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歷經13個世代！一窺經典名車Nissan Skyline的演變史

記者趙駿宏／專題報導
Nissan Skyline系列已推出13個世代。（取材自Budget Direct Car Insurance）
Nissan Skyline系列已推出13個世代。（取材自Budget Direct Car Insurance）

Nissan的經典車型有許多台，包括上個月發表的新一代Fairlady Z跑車，但今天我們要來看的是另一款經典名車，Skyline車系。Skyline車系自1957年發展至今已經有63年的歷史，更延伸13個世代，在汽車史上都算得上一輛歷史悠久的車系。中間更衍生出名氣響亮的Skyline GT-R，也曾經風光一時呢。

第1代1957-1964。（取材自Budget Direct Car Insur...
第1代1957-1964。（取材自Budget Direct Car Insurance）

第1代1957-1964：Prince Skyline (ALSI/BLSI/S21/BLRA-3)

Skyline於1957年首次亮相，但當時不在Nissan旗下。而是日本Prince王子汽車旗下的豪華車型。該設計和1950年代中期的Chevrolet雪佛蘭和Ford福特汽車風格相當類似，或許有從當時的美國車擷取靈感。

第2代1963-1968。（取材自Budget Direct Car Insur...
第2代1963-1968。（取材自Budget Direct Car Insurance）

第2代1963-1968：Prince Skyline (S50/S54/S57)

1963年問世的第2代Prince Skyline採用了棱角分明的外觀，使當時的車輛更具現代感。除了四門轎車之外，還有旅行車版本。在1966年Nissan和Prince合併之後，該車型就掛上Nissan品牌成為Nissan Prince Skyline。

第3代1968-1972。（取材自Budget Direct Car Insur...
第3代1968-1972。（取材自Budget Direct Car Insurance）

第3代1968-1972：Nissan Skyline (C10)

第3代Skyline是首次完全換上Nissan廠徽的車型，一般車型更推出了旅行車款。由於1969年頂規GT-R的推出，也讓這輛車變得出名。它具有2.0升直列六缸發動機，輸出功率為160hp馬力，考慮到引擎的排氣量，這160hp馬力在當時確實令人印象深刻，甚至推出了雙門的GT-R Coupe。且雙門版本在2年內拿下了33場賽事的勝利，開啟了GT-R的傳奇。

第4代1972-1977。（取材自Budget Direct Car Insur...
第4代1972-1977。（取材自Budget Direct Car Insurance）

第4代1972-1977：Nissan Skyline (C110)

1972年，第4代Skyline仍然有Coupe、Sedan和Wagon車型。但導入了與眾不同的外觀設計，它變得更銳利，並為Coupe配備了Fastback的車頂設計。Wagon車型的CD柱之間更罕見的沒有設置玻璃窗，算是一大特色。

第4代Skyline仍然有推出GT-R車型，但數量極為稀少。停產前在日本僅售出197輛。後來因為能源危機爆發，往後的16年內Skyline車系就再也沒有推出GT-R的版本。

第5代1977-1981。（取材自Budget Direct Car Insur...
第5代1977-1981。（取材自Budget Direct Car Insurance）

第5代1977-1981：Nissan Skyline (C210)

第5代Skyline於1977年發表，其風格與上一代車型有些相似，但整體外觀較為方正，同樣有Coupe、Sedan和Wagon三種車型。

雖然這一代沒有GT-R車型。但Nissan仍然給Skyline高性能GT-EX版本，搭載帶有渦輪增壓的2.0升直列六缸引擎，能產生143hp馬力和21kgm的扭力。

第6代1981-1984。（取材自Budget Direct Car Insur...
第6代1981-1984。（取材自Budget Direct Car Insurance）

第6代1981-1984：Nissan Skyline (R30)

第6代Skyline於1981年問世時，繼續朝著更具棱角的車體造型邁進。除了先前的Coupe、Sedan和Wangon車型之外，Hatchback 5門掀背車也加入了這一代車款陣容。

隨著2000 Turbo RS車型的推出，Skyline在性能上有了很大的提升。搭載2.0升渦輪增壓四缸引擎，輸出188 hp馬力。當時，使該車型成為有史以來性能最強大的道路版Skyline。後來在1984年改良後導入中冷器，將輸出提高到202 hp/25kgm。

第7代1985-1989。（取材自Budget Direct Car Insur...
第7代1985-1989。（取材自Budget Direct Car Insurance）

第7代1985-1989：Nissan Skyline (R31)

第7代Skyline於1985年問世，在外觀上和上一代車型有所不同，有Sedan、 four-door hardtop、Coupe和Wagon車型。這代也是首次使用Nissan銘機RB系列直列6缸引擎的Skyline。

這一代中性能最強的車型是GTS-R，它於1987年首次亮相。是為了參加A組房車賽所打造。配置2.0升RB20DET渦輪引擎，輸出功率為207 hp。

第8代1989-1994。（取材自Budget Direct Car Insur...
第8代1989-1994。（取材自Budget Direct Car Insurance）

第8代1989-1994：Nissan Skyline (R32)

1989年，第8代Skyline為車身帶來了更多的圓潤感，扭轉了多年以來外型越來越銳利剛硬的走向。但這次僅提供Coupe和Sedan來簡化車系陣容。

然而第8代最重要的莫過於GT-R車型的回歸。它使用了2.6升RB26DETT雙渦輪增壓直列六缸引擎，配上ATTESA E-TS四輪傳動系統。根據日本馬力君子協定，原廠聲稱最大馬力輸出為276 hp(280ps)。但在市面上一般認為，GT-R原廠狀態的實際馬力遠高於此。

R32 GT-R在賽車運動中取得相當大的成功。在日本JTCC賽場上大殺四方，出賽29場拿下29次冠軍。除此之外，Skyline GT-R (R32)還遠征歐洲A組房車賽、利曼24小時耐久賽都拿下冠軍。澳門東望洋大賽領先第2名BMW M3整整10秒，在澳洲Skyline GT-R更是直接被禁止參賽，澳洲媒體更給他哥吉拉Godzilla(來自日本的怪獸)的封號。

第9代1993-1998。（取材自Budget Direct Car Insur...
第9代1993-1998。（取材自Budget Direct Car Insurance）

第9代1993-1998：Nissan Skyline (R33)

第9代Skyline於1993年問世，車身朝著更加勻稱的造型發展，仍然有Coupe和Sedan兩種車型。但在車身和軸距變大的狀況下也導致車重增加。

R33 SkylineGT-R於1995年問世。它仍然使用RB26DETT引擎，原廠仍然表示其最大馬力為276 hp，但實際輸出肯定要比R32更高。Nismo部門還推出了高性能版本400R，搭載代號RB-X GT2的2.8升雙渦輪增壓直列6缸引擎，有395 hp（400ps）的馬力輸出，但僅生產了44輛。Nissan旗下的Autech部門還首次生產了四門GT-R，但產量非常有限僅有447輛。

第10代1998-2002。（取材自Budget Direct Car Insu...
第10代1998-2002。（取材自Budget Direct Car Insurance）

第10代1998-2002：Nissan Skyline (R34)

而第10代車型可說是世界上最著名的Skyline。在玩命關頭系列電影GT-R R34也多次成為Paul Walker的座車，日本賽車遊戲Gran Turismo的出現也將Skyline GT-R R34其宣傳到全世界。

其車身設計甚至比上一代更厚，並且將方正的設計再次導入。儘管引擎仍然是強大的RB26DETT，但渦輪和中冷器已經經過升級，車體剛性與體盤也經過強化，並且衍伸出史上最多的版本V-spec、N1、V-specII， V-spec II Nür、 M-Spec、M-spec Nür，日產Nismo在BNR34停產後曾在2005年推出Z-Tune版本。

不過在R34之後，因為產品戰略變更，Skyline與GT-R分道揚鑣，下一代GT-R R35以獨立車系的方式發表。

第11代2002-2007。（取材自Budget Direct Car Insu...
第11代2002-2007。（取材自Budget Direct Car Insurance）

第11代2002-2007：Nissan Skyline(V35)

第11代Skyline於2001年問世，但它與Infiniti G35為雙生車種，因此對美國和左駕市場來說相當熟悉，也能勉強算是第一輛量產的左駕Skyline。同樣有Coupe和Sedan車型。並且自這一代開始，Skyline就不再使用直列六缸引擎，改為搭載VQ系列的V6引擎。提供2.5升、3.0升和3.5升排量，有後輪驅動或全輪驅動的配置可供選擇。

第12代2006-2014。（取材自Budget Direct Car Insu...
第12代2006-2014。（取材自Budget Direct Car Insurance）

第12代2006-2014：Nissan Skyline(V36/ J50)

第12代Skyline以V36的代號現身，同樣和Infiniti G37為雙生車(基本上就是同一輛車)。

這一代除了Coupe和Sedan，Crossover車型也首次出現在Skyline車系中，也就是在美國以Infiniti EX/Infiniti QX50之名販售的跨界休旅車，在日本稱為Skyline Crossover。動力則繼續配置V6引擎，有2.5升、 3.5L升和3.7升的引擎陣容。

第13代2014-至今。（取材自Budget Direct Car Insura...
第13代2014-至今。（取材自Budget Direct Car Insurance）

第13代2014-至今：Nissan Skyline（V37）

最後，的第13代Skyline與前兩代一樣，基本上就是Infiniti Q50。而日本沒有導入Q60 Coupe的Skyline版本，因此這一代的Skyline就僅有Sedan車型。最初在日本掛上Infiniti廠徽販售，但再2019年的改款調整了車頭和尾燈造型，採用了Nissan本家V-motion設計語彙和四圓尾燈，並將廠徽重新掛回了Nissan，有3.5升Hybrid和3.0升雙渦輪增壓兩種動力，重新喚起了日本對Skyline車系的悸動。

考慮到雷諾-日產-三菱聯盟內部的業務重組，目前Skyline的未來是個謎。有傳言稱，Infiniti和Nissan可能會開始共享更多的零部件，甚至Infiniti可能會放棄後驅車型。如果真是這樣，那麼已經有60多年歷史的Skyline車系能不能再繼續存活下去就有待觀察了。

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