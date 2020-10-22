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VOLVO果真「瑞典坦克」！6車型獲NHTSA滿分肯定

記者陳威任／綜合報導
美國國家公路交通安全管理局公布最新的車輛撞擊測試報告中，VOLVO共有6部2021年式車款，在正面、側面與側翻等撞擊測試中，獲得滿分五顆星最高評價。（圖：國際富豪汽車提供）
美國國家公路交通安全管理局公布最新的車輛撞擊測試報告中，VOLVO共有6部2021年式車款，在正面、側面與側翻等撞擊測試中，獲得滿分五顆星最高評價。（圖：國際富豪汽車提供）

被車友們暱稱為「瑞典坦克」的VOLVO，耐撞力獲得驗證。美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）日前公布最新的車輛撞擊測試報告，VOLVO共有6部2021年式車款，在正面、側面與側翻等撞擊測試中，獲得滿分五顆星最高評價。

其中，此次獲得五星評價的車款為Volvo S60、V60、V60 Cross Country、XC40、XC60、XC90共六款車型，幾乎囊括現有販售車款，足以展現VOLVO品牌對於車款安全性的重視。

VOLVO作為汽車安全科技創新的領導者擁有悠久歷史，1959年率先推出三點式安全帶，並將專利開放予全球汽車品牌共用，以維護全體人類的行車安全，為汽車史上最重要的安全設備之一。自此，VOLVO 安全科技領域不斷開創更多世界第一，包括1972年推出反向式兒童座椅、1991年推出側撞防護氣囊（SIPS）、1998年的頸椎撞擊防護系統（WHIPS），2002年防止側翻的穩定控制系統（RSC）、2010年推出行人偵測暨完全主動煞車系統（PDFAB）、2014年的衝出路面安全防護及輔助系統（Run-off Road）等。據估計，這些創新科技挽救了超過100萬的生命。

VOLVO汽車美洲區資深副總裁兼美國總裁兼首席執行長Anders Gustafsson表示：「VOLVO 始終奉行以人為本的品牌精神，這代表安全就是我們最優先重視的事情，而NHTSA的五星撞擊測試評價更證明了我們持續致力保護車主的重要承諾。」

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