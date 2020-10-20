時速532km！美國超跑SSC Tuatara創下地表誇張極速

SSC Tuatara。SSC提供

影片來源：YouTube/SSC

人類在追求車輛速度的過程中總是不斷地在挑戰物理極限，當你以為Koenigsegg Agera RS的457km/h已經相當瘋狂的時候，Bugatti Chiron Super Sport 300+硬是突破(482km/h(300mph)的技術門檻來到了490km/h。原本以為這紀錄可能會高懸一陣子，但就在2020年，一輛超跑 在美國 內華達州的封閉公路上，達成了夢幻的532.９３km/h最高極速，以及雙向平均508.7km/h的駭人速度。

SSC Tuatara。SSC提供

這輛接近瘋狂的車款就是美國超跑廠SSC(Shelby SuperCars)的Tuatara！這款限量打造100台的美製超跑，是由知名設計師Jason Castriota親自操刀，也因為優秀的空力設計，讓Tuatara有著0.279的低風阻係數，並以航太級碳纖維車體以及單體式車架等一切Hypercar所需要的材質部件打造。

SSC Tuatara。SSC提供

動力部分，搭載5.9升雙渦輪增壓V8汽油引擎，若使用E85乙醇汽油，將可輸出1,750hp的驚人馬力；若只使用91辛烷值的市售汽油，引擎最大馬力也仍有1,350hp的水準，搭配七速自手排變速箱，在Track Mode賽道模式下，換檔速到低於100毫秒，相當驚人。

搭載5.9升雙渦輪增壓V8汽油引擎，使用E85乙醇汽油，可輸出1,750hp；若使用91辛烷值汽油，也仍有1,350hp。SSC提供

本次刷新紀錄的Tuatara由英國賽車 手Oliver Webb駕駛，而他也是2017年在同一條道路上駕駛Agera RS創下最速紀錄的車手，因此對於刷極速這項駕駛工作可說是相當的熟悉。當時Agera RS的雙向平均時速為447.2km/h，最高時速為457km/h。

SSC Tuatara達成了夢幻的532.93km/h最高極速。SSC提供

而這次駕駛Tuatara同樣才採用雙向測試，Webb在第一趟去向時就已經達到了484.53 km/h的極速，轉過身跑回來時則創下了破紀錄的532.９３km/h最高極速，並達成了雙向平均508.7km/h的駭人成就。

Oliver Webb表示：「在更好的條件下，這車肯定能夠更快，當我接近532km/h時，Tuatara在過去5秒鐘內就提升了32km/h，但最後強勁的測風使得我們無法將車輛推至極限」。

SSC Tuatara。SSC提供

其實SSC在追求極速的領域上一直都保有熱情，2007年便以Ultimate Aero創下411.63km/h(255.83mph)，並且同樣由Bugatti手中奪得最速量產車的寶座。時隔13年SSC仍然突破極限，以一般街胎和非賽車級燃料，再度擊敗Bugatti，成為目前地表最速量產車款。