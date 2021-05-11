我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／台灣疫情嚴峻 暴增16例本土案例

麗茲錢尼的天鵝之歌：重批川普與憲法為敵

蘋果2020年防App詐欺 下架近百萬款具風險新程式

中央社╱綜合報導
蘋果公司公布最新數據，2020年應用程式商店App Store共下架隔離近100萬款具有風險、易受攻擊的新App。（Getty Images）
蘋果公司公布最新數據，2020年應用程式商店App Store共下架隔離近100萬款具有風險、易受攻擊的新App。（Getty Images）

蘋果公司（Apple）公布最新數據，2020年應用程式商店App Store阻止超過15億美元潛藏詐欺風險的交易，並下架隔離近100萬款具有風險、易受攻擊的新App。

蘋果在官網發文說明，自App Store在iPhone上推出的第一天起，就存有各種威脅，隨著時間更迭，在之後幾年，威脅的規模和複雜性也隨之增加，蘋果也擴大應對這些威脅的力道。

在2020年，蘋果結合各種先進技術和專業人員的知識，保護客戶不受到超過15億美元的潛在詐欺交易侵害，包括阻止盜用客戶金錢、資訊和時間的企圖。

蘋果指出，一個App可能在提交審核時尚未完成開發或無法正常運行，或這款App可能不具足夠的機制來調適使用者產生的內容。由於一系列類似的原因，2020 年有近100萬款有問題的新App，以及另外近100萬個App 更新因此遭拒上架或被刪除。

蘋果也發現，有些開發者帳號是出自詐欺目的而開設。如果開發者的違規行為十分惡劣或反覆發生，違規者將會被逐出Apple Developer Program，並終止其帳號。蘋果在2020年終止47萬個開發者帳號，並拒絕另外20.5萬個開發者註冊，防止這些不良人士向應用程式商店提交App。

App 蘋果 詐欺

上一則

傳iPhone 13機身變厚 相機模組變大又變凸

延伸閱讀

彭博商周：晶片荒為台積電的業務增添一層政治敏感性

彭博商周：晶片荒為台積電的業務增添一層政治敏感性
傳iPhone 13機身變厚 相機模組變大又變凸

傳iPhone 13機身變厚 相機模組變大又變凸
高通重挫逾6% 傳蘋果2023年改採自家5G晶片

高通重挫逾6% 傳蘋果2023年改採自家5G晶片
小米歐洲市占率擊敗蘋果 僅次三星 股漲近5%

小米歐洲市占率擊敗蘋果 僅次三星 股漲近5%

熱門新聞

富士康鄭州工廠近一個月內三次提高新入職員工的獎金，招兵買馬給獎金，是為了iPhone 13即將量產。(美聯社)

富士康大發招工紅包 傳迎iPhone 13量產

2021-05-08 15:16
據傳蘋果iPhone 13系列的機身將稍微變厚，相機模組則變大也更突出。 取材自AppleInsider

傳iPhone 13機身變厚 相機模組變大又變凸

2021-05-11 05:52
今年第一季歐洲智慧手機市場占有率，小米超越蘋果的19%，首次達到第二。(路透)

小米歐洲市占率擊敗蘋果 僅次三星 股漲近5%

2021-05-06 00:10
蘋果公司公布最新數據，2020年應用程式商店App Store共下架隔離近100萬款具有風險、易受攻擊的新App。（Getty Images）

蘋果2020年防App詐欺 下架近百萬款具風險新程式

2021-05-11 21:43
今年4月，字節跳動旗下抖音及其海外版TikTok以5900萬下載量，蟬聯全球移動應用（非遊戲）下載榜冠軍。（路透）

抖音及TikTok 蟬聯4月全球App下載冠軍

2021-05-05 02:09
「McAfee」報告指出，Google Play商店有8款惡意App，會竊取用戶的個資，甚至會亂刷信用卡，手機裡有這些App的用戶盡快刪除。 圖／pixabay

看到快卸載 8款惡意App會盜刷信用卡 恐讓荷包大失血

2021-04-27 03:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光

女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光
四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助
蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀
台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒
世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨