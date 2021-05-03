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摺疊iPhone有譜？傳2年後問世 出貨上看2000萬支

中央社／台北3日電
分析師報告預期，蘋果可能在2023年推出配備8吋顯示器的折疊式iPhone。美聯社
分析師報告預期，蘋果可能在2023年推出配備8吋顯示器的折疊式iPhone。美聯社

蘋果（Apple）摺疊iPhone傳有眉目，分析師報告預期，蘋果可能在2023年推出配備8吋顯示器的折疊式iPhone，出貨量估約1500萬支到2000萬支。

市場預估，摺疊式智慧型手機風潮可能為軸承廠商帶來新商機，台廠包括新日興、兆利及信錦等商機可期。

科技網站Patently Apple去年3月曾報導，蘋果申請獲准的新專利可將一個畫面分割顯示在兩個不同的螢幕，未來有可能應用在摺疊式iPhone和iPad上，但何時問世仍無法得知。

天風國際證券分析師郭明錤今天出具報告預估，蘋果可能在2023年推出配備8吋QHD解析度整合可撓式有機發光二極體（OLED）顯示器的折疊式iPhone；韓國三星顯示器（SDC）可能是獨家顯示器供應商，三星晶圓Samsung Foundry可能是獨家面板驅動晶片（DDI）晶圓代工廠商。

郭明錤從蘋果要求的產能規劃推測，折疊式iPhone 在2023年的出貨量估約1500萬支到2000萬支。

他預期摺疊手機市場已成為各大品牌商兵家必爭之地，摺疊手機將帶動高階手機下一個超級換機週期；郭明錤並預估中國OPPO、vivo、小米與榮耀等品牌商，將在今年第4季到明年第1季發表摺疊手機新品。

非蘋陣營已先提前推出摺疊螢幕智慧型手機，例如2019年中國華為（Huawei）發表首款摺疊螢幕手機HUAWEI Mate X，去年推出升級版摺疊螢幕手機Huawei Mate Xs；南韓三星（Samsung）去年2月發表旗下第2款摺疊手機Galaxy Z Flip，5G版摺疊手機Galaxy Z Flip 去年7月問世。

智慧型手機 蘋果 iPhone

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