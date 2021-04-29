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世界舞蹈日 戴著Apple Watch跳舞可得限量獎章、貼圖

記者黃筱晴／綜合報導
Apple Watch用戶只要記錄20分鐘以上的舞蹈訓練就能獲得限量版的「世界舞蹈日」獎章。圖：蘋果提供
Apple Watch用戶只要記錄20分鐘以上的舞蹈訓練就能獲得限量版的「世界舞蹈日」獎章。圖：蘋果提供

Apple Watch使用者的日常樂趣之一，就是搜集獎章了。4月29日是「世界舞蹈日」，蘋果首次推出專屬的特殊獎章，世界各地的Apple Watch" rel="154292">Apple Watch用戶只要記錄20分鐘以上的舞蹈訓練就能獲得限量版的獎章和一組會動的「訊息」貼圖，這個挑戰只限今日有效，想要入手特殊獎章的用戶，快戴著Apple Watch跳起來！

「體能訓練」App是Apple Watch最受歡迎的App 之一，去年9月推出的watchOS 7中，新增了4個全新體能訓練類型，包括核心訓練、功能性肌力訓練、緩和運動及舞蹈，透過強大的心率演算法和特定動作演算法，可以更精準的偵測並進行活動紀錄。使用者透過Apple Watch上的「活動」App或iPhone上的「健身」App就能隨時查看。

除了「世界舞蹈日」獎章，完成指定訓練的用戶還會收到一組會動的「訊息」貼圖。圖：蘋...
除了「世界舞蹈日」獎章，完成指定訓練的用戶還會收到一組會動的「訊息」貼圖。圖：蘋果提供

舞蹈是種全身運動，對心臟有益，能讓人更加強壯，同時提高協調性。為了能正確取得舞蹈訓練的卡路里消耗量，Apple Watch運用先進的感測器技術，結合來自心率感測器的數據和來自加速度計與陀螺儀的資料，對舞蹈中典型的身體到手臂不同動作的特別挑戰進行測量。目前舞蹈體能訓練類型已有4種最受歡迎的運動舞蹈風格通過驗證和測試，分別是寶萊塢、有氧舞蹈、嘻哈和拉丁舞。

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