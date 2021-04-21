一文看懂 蘋果發表會4大新品重點整理

睽違半年，Tim Cook再度在Apple Park為全球用戶舉辦線上發表會。（圖：蘋果提供）

幾乎與先前預測的相同，蘋果春季發表會果不其然推出了四款再度令果粉們瞬間錢包破洞的新品，包括期待已久的AirTag、畫質與遙控器功能都大幅進化的App le TV 4K、一次推出七種繽紛色彩的M1版iMac，還有同樣使用M1晶片 功能超級強大的5G iPad Pro。

AirTag：健忘救星還不買爆

如果你是每天都在找鑰匙、錢包到底丟在哪個包包、隨手放在不知道哪張桌上的人，AirTag絕對要入手！透過「尋找」App 中的全新「物品」功能，或是直接說聲「嘿Siri，幫我找錢包」，就能透過AirTag內建的揚聲器播放聲音，跟著發出的響聲找就對了。而這也是目前蘋果官網價格最低的原廠配件。

AirTag。（圖：蘋果提供）

Apple TV 4K：影音遊戲娛樂體驗再升級

近來超認真耕耘原創串流影音市場的蘋果，終於再度更新了Apple TV產品線。Apple TV 4K升級A12仿生晶片、支援高幀率HDR和杜比視界，更與iPhone有更好的搭配。只要拿起手機點亮螢幕對準電視，就可以對電視的色彩平衡進行校準，更支援高幀率的AirPlay，讓使用iPhone 12 Pro拍攝的影片也能在全新Apple TV 4K上以全60幀杜比視界播放。而全新設計更直覺操控的Siri Remote，鋁製材質更堅固，創新的點擊板控制，提供精確度更高的五向導覽並具備觸控功能。

Apple TV 4K。（圖：蘋果提供）

M1版iMac：繽紛7色陷入選擇困難

除了採用全新M1晶片、24吋4.5K Retina顯示器，全新推出的iMac最令人驚豔的就是一次推出了七種繽紛顏色供選擇，更逼人的是，連鍵盤、滑鼠、觸控板等配件也都推出了七色，色彩控不買不行。也許是因應居家辦公、遠端教學的需求，新款iMac還更新了1080p FaceTime HD鏡頭，錄音室等級麥克風和六個揚聲器音響系統，讓使用者在進行視訊會議、通話、錄音時都能更加清晰。

擁有7種繽紛色彩、搭載M1晶片的全新iMac。（圖：蘋果提供）

同步推出同色系的鍵盤、滑鼠、觸控板配件，更是Touch ID首次出現在iMac上。（圖：蘋果提供）

M1版iPad Pro：強悍規格專業人士必備

發表會壓軸登場的全新iPad Pro，超強悍規格簡直無敵。除了也加入最新M1晶片，12.9吋的iPad Pro更配備了與Pro Display XDR性能同等級的全新Liquid Retina XDR顯示器，為了更精準控制色彩、亮度、對比度，也運用最新mini LED達到驚人的顯示效果。另外，升級Thunderbolt連接埠、支援全球最多5G頻段，也讓新款iPad Pro成為專業創作者隨時隨地都能擁有高速體驗的最佳工具。

全新iPad Pro同樣推出11吋與12.9吋兩款尺寸。（圖：蘋果提供）