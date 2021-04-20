蘋果發表紫色iPhone 12、AirTag 23日開放預購

蘋果宣布月底將推出紫色版本的iPhone 12。美聯社

蘋果 公司在美東時間20日下午1時舉行春季線上新品發表會，執行長庫克表示，他樂觀相信將會有「更明亮的未來」，一開始談及蘋果的環保減碳目標、App le Card新服務、Podcast介面更新，以及本月底將推出紫色版本iPhone 12和iPhone 12 mini、及AirTag。

庫克也說，蘋果iPhone 12與iPhone 12 mini將會有紫色版本，23日開放預購，30日上市。根據蘋果官網，中國、日本、英國、美國等逾30個國家與地區，23日起將能預購、30日起可購買紫色版本的iPhone 12與iPhone 12 mini。

蘋果也發表藍牙追蹤裝置「 AirTag」，配備U1晶片，可附小型鑰匙圈，能附在物品上，方便使用者透過蘋果的Find My應用程式（App）尋找物品。AirTag每個要價29美元，四個要價99美元，23日起開放預購，30日起上市。

蘋果的發表會以一段各色彩在蘋果園區飛翔的影片開頭，且全程附上中文字幕，對中文地區用戶非常友善。庫克表示，世界地球日即將到來，蘋果已實現碳中和，目標是每年移除100萬噸的碳。他緊接著說明接下來的服務表示，Apple Card將推出新功能，希望改變信用評等機制，有助實現財務平等。他說，將推出「Apple Card Family」，允許18歲以上的家人都能使用Apple Card。

庫克也說，Podcast將做出最重大的介面更新，將推出還有播客頻道、與播客訂閱功能，並會推薦節目給用戶，下月起在170個國家或地區推出。

蘋果之後預料將搭載蘋果最新A14X晶片的11吋和12.9吋iPad Pro，根據市場傳言，A14X晶片是以以台積電5奈米製程生產，12.9吋的iPad Pro將配備mini-LED顯示器，螢幕將更明亮、更省電，相機功能也將改善，還可能具有Thunderbolt連接功能與5G晶片。不過，由於mini-LED供應遭遇一些問題，預期12.9吋的iPad Pro初期供貨可能受限。

市場也傳言蘋果今年會發表新的iPad mini，尺寸可能為8.5吋或9吋，並且可能發表新的觸控筆Apple Pencil。