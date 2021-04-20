我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果發表紫色iPhone 12、AirTag 23日開放預購

白思豪：紐約市府已使用莫德納疫苗重啟上門接種服務

蘋果發表紫色iPhone 12、AirTag 23日開放預購

編譯簡國帆／綜合外電
蘋果宣布月底將推出紫色版本的iPhone 12。美聯社
蘋果宣布月底將推出紫色版本的iPhone 12。美聯社

蘋果公司在美東時間20日下午1時舉行春季線上新品發表會，執行長庫克表示，他樂觀相信將會有「更明亮的未來」，一開始談及蘋果的環保減碳目標、Apple Card新服務、Podcast介面更新，以及本月底將推出紫色版本iPhone 12和iPhone 12 mini、及AirTag。

庫克也說，蘋果iPhone 12與iPhone 12 mini將會有紫色版本，23日開放預購，30日上市。根據蘋果官網，中國、日本、英國、美國等逾30個國家與地區，23日起將能預購、30日起可購買紫色版本的iPhone 12與iPhone 12 mini。

蘋果也發表藍牙追蹤裝置「 AirTag」，配備U1晶片，可附小型鑰匙圈，能附在物品上，方便使用者透過蘋果的Find My應用程式（App）尋找物品。AirTag每個要價29美元，四個要價99美元，23日起開放預購，30日起上市。

蘋果的發表會以一段各色彩在蘋果園區飛翔的影片開頭，且全程附上中文字幕，對中文地區用戶非常友善。庫克表示，世界地球日即將到來，蘋果已實現碳中和，目標是每年移除100萬噸的碳。他緊接著說明接下來的服務表示，Apple Card將推出新功能，希望改變信用評等機制，有助實現財務平等。他說，將推出「Apple Card Family」，允許18歲以上的家人都能使用Apple Card。

庫克也說，Podcast將做出最重大的介面更新，將推出還有播客頻道、與播客訂閱功能，並會推薦節目給用戶，下月起在170個國家或地區推出。

蘋果之後預料將搭載蘋果最新A14X晶片的11吋和12.9吋iPad Pro，根據市場傳言，A14X晶片是以以台積電5奈米製程生產，12.9吋的iPad Pro將配備mini-LED顯示器，螢幕將更明亮、更省電，相機功能也將改善，還可能具有Thunderbolt連接功能與5G晶片。不過，由於mini-LED供應遭遇一些問題，預期12.9吋的iPad Pro初期供貨可能受限。

市場也傳言蘋果今年會發表新的iPad mini，尺寸可能為8.5吋或9吋，並且可能發表新的觸控筆Apple Pencil。

蘋果發表AirTag。美聯社
蘋果發表AirTag。美聯社

蘋果 iPhone App

上一則

蘋果春季發表會 傳聞新品一次看

延伸閱讀

蘋果春季發表會 傳聞新品一次看

蘋果春季發表會 傳聞新品一次看
用Apple Pay也可做公益 蘋果Restore基金促進碳中和

用Apple Pay也可做公益 蘋果Restore基金促進碳中和
印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡
庫克退休時程首鬆口：可能不會再做十年

庫克退休時程首鬆口：可能不會再做十年

熱門新聞

許多人常常因為電池問題更換手機，其實有些簡單的設定，就能減少手機電池的耗損。路透

手機電池易老化？ 達人傳授2招延長壽命

2021-04-17 00:11
有外媒釋出iPhone 13 Pro Max的打印模型和渲染圖，預測前鏡頭會比iPhone 12大。取材自9to5mac

iPhone 13再曝渲染圖 鏡頭比12大 夜拍更清楚

2021-04-18 23:00
三星。(Getty Images)

史上最強Galaxy將登場 三星發表會接棒蘋果演出

2021-04-14 22:55
據傳蘋果的智慧語音助理Siri外洩消息，提前透露蘋果將在4月20日舉辦特別活動。 美聯社

Siri口風不緊？傳外洩蘋果將在20日舉辦特別活動

2021-04-13 13:14
iPhone手機背後的蘋果logo印歪，瑕疵品被售出，讓網友相當驚訝。（取材自推特）

iPhone「蘋果印歪了」瑕疵變成限量款 手機身價翻3倍

2021-04-13 02:05
蘋果宣布月底將推出紫色版本的iPhone 12。美聯社

蘋果發表紫色iPhone 12、AirTag 23日開放預購

2021-04-20 14:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往

最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往
澄清無人駕駛特斯拉死亡車禍 馬斯克：未啟動自駕系統

澄清無人駕駛特斯拉死亡車禍 馬斯克：未啟動自駕系統
被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬