用Apple Pay也可做公益 蘋果Restore基金促進碳中和

在2018年，蘋果與保護國際基金會、當地政府和保育組織合作，在哥倫比亞保護並復原了一片2.7萬英畝的紅樹林。（圖：蘋果提供）

為了加速朝2030年前實現碳中和邁進，蘋果 在4月22日世界地球日前夕，宣布推出2億美元「Restore Fund基金」，這是業界首創的碳移除計畫，該基金將直接投資 林地計畫案上，藉以移除大氣中的碳，同時為投資者帶來財務回報。

這個基金是由蘋果與保護國際基金會和高盛公司共同發起，每年將致力從大氣中移除至少100萬公噸的二氧化碳，相當於20多萬輛乘用車所耗用的燃料量，同時也展現一個可行的金融模式，協助擴大森林復育的投資規模。而蘋果的使用者也能透過使用Apple Pay參與這個環境保護的工作，從即日起到世界地球日當日止，以Apple Pay支付的每筆購買支出，蘋果都會捐贈一筆款項給保護國際基金會。

為了達成碳中和的目標，蘋果將在2030年前直接消弭其供應鏈和產品的75%碳排放量，而這項基金，將從大氣中移除碳，有助於解決蘋果剩餘的25%排放量。更希望透過對企業具有吸引力的方式來擴大參與規模，藉以開拓大自然解決方案的更大潛能。

自2017年以來，蘋果包裝中使用的原木纖維100%都來自負責任管理的來源。（圖：蘋果提供）

新成立的Restore Fund基金，其實是建立在蘋果林業保育工作的多年基礎之上。自2017年以來，蘋果包裝中使用的原木纖維100%都來自負責任管理的來源，也就是Restore Fund基金未來將擴大投資的負責任管理的工作林地。這是蘋果第一個「閉環」材料，作為有朝一日只使用回收材料或再生材料製造產品目標的一部分。在2016年推出首款採用高纖維成分包裝的iPhone 以來，蘋果最新的iPhone 12產品線現在送抵顧客手中的包裝有93%採用纖維材料。這包括包裝內用以保護顯示器的纖維製螢幕蓋，也是取代標準塑膠膜的首次應用。

另外，蘋果也採取直接與當地保育組織合作復育的方式，藉以支持負責任木纖維的生產。透過與美國保護基金會和世界自然基金會的合作，迄今為止，已在全球改善了超過100萬英畝的森林管理。蘋果還與保護國際基金會合作設立開創性的減碳計畫案，協助保護和復育草原、溼地和森林。