iPhone「蘋果印歪了」瑕疵變成限量款 手機身價翻3倍

iPhone手機背後的蘋果logo印歪，瑕疵品被售出，讓網友相當驚訝。（取材自推特）

花錢購物若買到瑕疵品，多數會選擇退換貨，如果買到的是LOGO印歪的iPhone手機 呢？一位網友在Twitter上貼出一張背後「蘋果 」標誌印歪斜的iPhone手機照片，並稱蘋果公司會發生這種情況極其罕見，機率應只有億分之一。有趣的是，這支瑕疵iPhone反倒成了獨特的全球限量款，身價不降反漲。

一位網友Internal Archive @ArchiveInternal在推特上分享了一張手機iPhone 11 Pro的照片，只見打印在手機背面的「蘋果」圖案偏移中線，向右方傾斜。原PO表示，十分難得會在Apple產品上見到這種錯誤，機率大概是億分之一，甚至是更低。目前這支原價為999美元的「限量版」手機，因為這顆「歪蘋果」，身價已翻了3倍為2700美元。

Apple對產品控管相當嚴格，對於此類的瑕疵品多數採取銷毀，以免出售給消費者或落入收藏家手中，但這種賣出瑕疵品的情況，對Apple來說也不是頭一遭。根據《9TO5Mac》報導，2015年時，Apple生產的一款銀色iPad Pro，原本應該搭配也是銀色的Home鍵環，卻變成金色的，成了難得一見的金銀新色搭配。