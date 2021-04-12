新款iPad Pro傳Mini LED面板供應短缺 因生產良率欠佳

蘋果傳本月將推出新款iPad Pro。（本報資料照片）

市場預料蘋果 即將推出新款平板電腦iPad Pro，但消息人士透露，這款平板的高階款所主打的亮點Mini LED面板，正面臨良率欠佳的生產問題，可能導致新款iPad Pro的初期供應短缺。

蘋果計畫最快在4月下旬發表採用新Mini LED面板技術的12.9吋iPad Pro。不過，彭博資訊引述消息人士報導，蘋果的海外供應商正忙著處理生產良率欠佳的情況。其中一名消息人士說，至少一家MiniLED業者近期已不得不暫停生產。

知悉蘋果產品藍圖的其他消息人士表示，蘋果仍打算最快在4月發表升級版的iPad Pro，並且提供兩種尺寸，但其中只有價位較高的12.9吋款式搭載Mini LED螢幕，這種技術將提升螢幕的對比度和明亮度。

這名消息人士說，上述的良率欠佳生產問題可能代表12.9吋的iPad Pro稍晚才會出貨，而且初期的可到貨數量受限。

彭博資訊上月報導蘋果準備在4月發表新的iPad Pro，但蘋果公司發言人不願置評。

台灣 的LED龍頭廠富采投控、業成、台表科都是Mini LED技術的主要供應商。

新款iPad Pro將是蘋果2021年發表的第一款主要硬體產品，為在疫情期間受惠於居家工作和學習的平板電腦產品新添陣容。除了新面板外，蘋果還計畫讓新的iPad Pro採用更快的處理器，其性能堪比安裝於最新款Macs電腦中的客製化M1晶片，還會安裝速度更快、能與許多處理器和螢幕相容的USB-C連接埠，相機也會升級。

iPad在2020年年終假期銷售旺季為蘋果賺進84億美元營收 ，創2014年來最高。隨著學生與員工開始逐漸回到學校和辦公室，蘋果押注升級款的iPad能維持其平板產品的買氣。