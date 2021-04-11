iPhone 13 預計9月推出 頂配版售價逾2300元成史上最貴

iPhone 13預計將於今年9月發布，有望成為史上最貴iPhone。（取材自推特）

2021年的iPhone 13預計將於9月發布，根據知名網站 MacRumors報導，iPhone 13升級的可能性不會太大，在功能方面會與2020年的iPhone相同，不過分析也指出，iPhone 13可能將採用完全依靠無線充電的無端口設計，外觀和配置上有會也有一定升級，同時售價也會是史上最貴。

中國 知名3C分析網站IT之家更釋出據稱是iPhone 13 Pro的外觀渲染圖，全新的iPhone 13 Pro外觀依舊將提供上一代的海藍色配色，且方形相機的介面也同樣會保留下來。

相機外觀設計上，iPhone 13 Pro的相機表面會進行黑化處理，使得手機 背面的整體性更強。此外，相機模組的凸起也會較iPhone 12有所增加，這預示著在影像方面可能會有所提升。

報導中也提到，一些消息人士表示，前鏡頭也將在2021年縮小，因為螢幕頂部的接收器已重新放置在外殼的邊緣。螢幕則會升級為三星LTPO螢幕，支持120赫茲自動刷新率，並帶來智能調節螢幕刷新率功能，自動在1-120赫茲之間切換，同時帶來省電效果。

目前預計全新的iPhone 13或iPhone 12s將會在今年9月亮相，螢幕和相機會成為升級重點，但售價也將水漲船高，頂配版售價可能來到1萬5000元人民幣，約2300美元，成為史上最貴iPhone。