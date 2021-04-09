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iPhone 12成全球1月銷售王 前十名中蘋果囊括六席

編譯黃嘉洵／綜合外電
全球1月智慧手機前十大銷售排行榜。圖／截取自Counterpoint
全球1月智慧手機前十大銷售排行榜。圖／截取自Counterpoint

蘋果iPhone 12榮登全球1月智慧手機銷售冠軍，光是iPhone系列就在前十名囊括六個名額。

根據市場研究機構Counterpoint，iPhone 12為全球最暢銷的手機，其次是iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max，這三款手機占蘋果1月銷量的71%。iPhone 11排名第四，iPhone SE擠進第十。

連銷售不太好的iPhone 12 mini，也躋身前十大銷售排行榜，但落後小米Redmi 9、Redmi 9A以及Samsung Galaxy A21s，再次凸顯iPhone 12 mini銷量不如其他2020年推出的其他iPhone。

報告指出，iOS用戶對5G升級的需求彈升，加上電信業者的促銷活動，帶動iPhone 12系列銷量強勁。此外，蘋果推出iPhone的時間點較往年晚，使得這些新機的強勁需求延續至1月。

美國賣最好的手機是iPhone 12 Pro Max；美國iPhone銷量占全球的近三分之一。

天風國際證券分析師郭明錤、摩根大通以及CIRP分析師均表示，iPhone 12 mini未能取得亮眼的成績。iPhone 12 mini和銷量王iPhone 12相差無幾，但小巧的機身和較小的電池容量似乎不受消費者青睞，業績甚至不及前一代iPhone 11。

iPhone 12為全球最暢銷的手機，其次是iPhone 12 Pro和iPho...
iPhone 12為全球最暢銷的手機，其次是iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max。路透

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