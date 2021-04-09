iPhone 12成全球1月銷售王 前十名中蘋果囊括六席

全球1月智慧手機前十大銷售排行榜。圖／截取自Counterpoint

蘋果iPhone 12榮登全球1月智慧手機 銷售冠軍，光是iPhone系列就在前十名囊括六個名額。

根據市場研究機構Counterpoint，iPhone 12為全球最暢銷的手機，其次是iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max，這三款手機占蘋果1月銷量的71%。iPhone 11排名第四，iPhone SE擠進第十。

連銷售不太好的iPhone 12 mini，也躋身前十大銷售排行榜，但落後小米Redmi 9、Redmi 9A以及Samsung Galaxy A21s，再次凸顯iPhone 12 mini銷量不如其他2020年推出的其他iPhone。

報告指出，iOS用戶對5G升級的需求彈升，加上電信業者的促銷活動，帶動iPhone 12系列銷量強勁。此外，蘋果推出iPhone的時間點較往年晚，使得這些新機的強勁需求延續至1月。

美國賣最好的手機是iPhone 12 Pro Max；美國iPhone銷量占全球的近三分之一。

天風國際證券分析師郭明錤、摩根大通以及CIRP分析師均表示，iPhone 12 mini未能取得亮眼的成績。iPhone 12 mini和銷量王iPhone 12相差無幾，但小巧的機身和較小的電池容量似乎不受消費者青睞，業績甚至不及前一代iPhone 11。