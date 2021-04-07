藍芽耳機不見了？蘋果內建追蹤神器「尋找」App幫你找

使用者可以在「尋找」App中的全新物品標籤頁，追蹤屬於自己的物品，發出聲音確認位置，或在真的找不到時遠端啟動「遺失模式」。（圖：蘋果提供）

超方便的蘋果 的「尋找」App 現在不只能找蘋果裝置了。透過最新的更新，使用者可將符合認證的第三方裝置也加入廣大且安全的全球「尋找」網絡中，以後想不起來東西放在哪裡，使用「尋找」App就能輕鬆找出並追蹤自己生活中的各種重要物品。首批支援「尋找」功能的產品包含VanMoof最新的S3和X3電動自行車、Belkin的SOUNDFORM Freedom真無線耳機；以及可透過官網訂購配送到全球的Chipolo的ONE Spot防丟小幫手，從下周開始就能搭配使用，讓使用者找到自行車停放的地方，在健身房中找到耳機，或是找尋自己的背包等物品。而這個消息也讓人更加期待市場上傳聞已久的蘋果藍牙追蹤器AirTags，也許很快就會正式亮相了。

Chipolo ONE Spot防丟小幫手特別版，具有防水的輕盈設計，能輕鬆地貼附在鑰匙、行李、背包等物品，可在Chipolo 官網上訂購並配送到全球。（圖：蘋果提供）

Belkin支援「尋找」功能的SOUNDFORM Freedom真無線耳機，採用量身訂製的驅動單體，能提供揚聲器般的洪亮聲音。（圖：蘋果提供）

任何配件開發商都能透過加入Made for iPhone（MFi）計畫，將現有現有的或全新的產品連接至「尋找」網絡，第三方產品必須遵守蘋果的所有隱私保護措施。經核准的產品可以加入全新的物品標籤頁，並且可在產品上加上「Works with Apple Find My」認證，更方便使用者辨識，未來也會有更多第三方裝置製造商將陸續推出支援「尋找」功能的產品和配件。蘋果也將在今年春季稍晚推出一份針對晶片 製造商的規範，藉由這項規範，第三方裝置製造商將能利用搭載U1晶片的蘋果裝置所提供的超寬頻技術，在鄰近位置打造更精確的方向感體驗。

全新VanMoof S3和X3電動自行車將自4月15日起相容於蘋果的「尋找」網絡。（圖：蘋果提供）

以往只有使用蘋果裝置的使用者可以使用「尋找」App這個便利功能，定位個人裝置的位置，或與親朋好友保持聯繫，如果不慎遺失裝置，亦可透過「尋找」App就能在地圖上找出遺失裝置的位置，播放聲音來確定該裝置所在，或讓遺失的裝置立刻進入「遺失模式」，並顯示附有聯絡電話的訊息；還可以遠端刪除裝置內容，保護隱私。

蘋果廣大且安全的「尋找」網絡，現在可以協助使用者透過「尋找」app 找出並追蹤自己生活中更多的重要物品。（圖：蘋果提供）

而「尋找」網絡功能其實比大家想得還更強大，甚至在裝置未連接Wi-Fi或行動網路時也能找出位置。透過全球數以億計的蘋果裝置所組成「尋找」網絡，這些裝置使用藍牙無線技術將偵測附近是否有遺失的裝置或物品，並將其大致位置回報給裝置所有人，增加尋回的機率。整個過程都經過端對端加密且匿名處理，其他任何人，甚至蘋果或第三方製造商都無法查看裝置的位置和資訊。