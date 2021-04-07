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蘋果提升數據透明度 官方問答集一次看懂

中央社台北7日電
蘋果公司今天更新隱私權網頁文件，詳細說明用戶個人數據如何被追蹤及蒐集。(美联社)
蘋果公司今天更新隱私權網頁文件，詳細說明用戶個人數據如何被追蹤及蒐集。(美联社)

蘋果公司（Apple）今天更新隱私權網頁文件，詳細說明用戶個人數據如何被追蹤及蒐集，提升透明度，同時也整理常見問答集，協助用戶更了解如何管控數據。

蘋果隱私權文件指出，過去10年來，由網站、App、社群媒體公司、數據代理商和廣告技術公司組成的複雜生態系統，在線上和線下追蹤用戶，並蒐集用戶的個人數據。這些數據創造出一個年產值高達2270億美元的產業，而人們往往不知情、或未允許個人數據被蒐集。

在即將推出的iOS測試版更新中，「App追蹤透明度」功能會要求App必須先取得用戶許可，才能在其他公司的App或網站中追蹤用戶數據。這項功能是為了讓用戶在充分知情的情況下，對使用的App及授予這些App的權限進行選擇。

除了App要求追蹤須取得用戶同意之外，蘋果最近也更新App Store產品頁面。每一款App的產品頁面都必須提供簡報，幫助用戶了解開發者的隱私處理方法，包含App蒐集的數據類型，例如照片、位置和聯絡資訊。

蘋果整理的常見問答集指出，如果用戶選擇「要求App不追蹤」，仍可以使用App的全部功能，因為開發者不得要求僅在允許追蹤的情況下才能使用App的全部功能。

另一個值得注意的是廣告識別碼（IDFA），是基於軟體、由iOS作業系統分配給每個設備的識別碼，不與硬體綁定。廣告商看到用戶的設備識別碼、並與用戶活動相關聯時，就能建立一份用戶橫跨不同App或網站活動情形的詳細檔案。

如果用戶選擇「要求App不追蹤」，開發者將無法存取廣告識別碼。如果開發者被發現對於要求不被追蹤的用戶進行追蹤，必須改進做法以尊重用戶選擇，否則開發者的App可能會被App Store拒絕。

此外，App Store產品頁面的隱私權說明與「年齡分級」功能的運作方式類似，開發者會報告自己的隱私處理方法，如果蘋果發現開發者提供的資訊可能不準確，會與開發者合作來確保相關資訊的準確性。

App 隱私 蘋果

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