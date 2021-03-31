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iPhone 13「消光黑」現身？爆邊框、鏡頭模組都改變

編譯中心／綜合報導
爆料達人Max Weinbach透露，iPhone 13系列將有「消光黑」新色。 （影片截圖）
爆料達人Max Weinbach透露，iPhone 13系列將有「消光黑」新色。 （影片截圖）

根據國外爆料達人Max Weinbach所提前洩漏的資訊，蘋果已著手進行iPhone 13的相關設計，其中iPhone 13 Pro及Pro Max機型將增添新色「消光黑(Matte Black)」選項，用來取代iPhone 12系列既有的石墨黑，顏色將更接近真實的黑色。此外針對原本不鏽鋼邊框、相機模組也有一定程度的調整。

來源：EverythingApplePro E A P YouTube頻道

Max Weinbach在YouTube頻道EverythingApplePro中透露，下一代iPhone 13系列將有不同於前一代的消光黑可供選擇，顏色更深更貼近黑色，從先前有光澤的顏色改為消光形式。另也傳出蘋果內部正在嘗試古銅色、橙色機身，但應該不會在iPhone 13系列中就推出。

除了顏色上的改變，有不少果粉表示原本iPhone 12 Pro系列的不鏽鋼邊框有容易沾染指紋的狀況出現，也有消息透露蘋果正在改善相關的塗層原料，企圖減少惱人的指紋殘留問題，甚至改善先前曾傳出的邊框褪色現象。

至於用戶時常感受到平放時會有相機突起的問題，據傳也將在iPhone 13這一代改善，主相機模組的鏡頭和機身之間的高低差距，將比以往縮小一些，也不排除將採平整化的設計。

消息傳出iPhone 13相機模組有望採平整化設計。 （影片截圖）
消息傳出iPhone 13相機模組有望採平整化設計。 （影片截圖）

iPhone 蘋果 YouTube

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