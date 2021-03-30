iPhone 12助攻 蘋果擴大在波灣國家市占率

據市調機構IDC，智慧手機去年第4季在波灣國家的市占率排名：三星（42%）、蘋果（23%）、小米（11%）、華為（8%）、其他（16%）。聯合報系資料照片

受惠於iPhone 12系列機種熱賣，蘋果 去年第4季在波灣國家的手機 出貨量大增55.7%，推升市占率至23%，讓蘋果坐穩該地區第二大智慧手機品牌，並拉近與三星之間的距離。

AppleInsider報導，在每年秋季的新iPhone上市後，蘋果手機的銷量與出貨量通常會增加，因消費者想買到最新的iPhone。這種現象也出現在海灣阿拉伯國家合作理事會（GCC）的六個國家。

市調機構IDC統計，波灣國家去年第4季的智慧手機市場出貨量，較前一季成長2.3%至426萬支，市場價值也大增了39.5%，至16.2億美元。其中又以蘋果的表現最為亮眼，去年第4季iPhone出貨量比前一季大增55.7%，主要是受到iPhone 12系列機種的提振。

IDC資深研究分析師Akash Balachandran指出，「蘋果得益於iPhone 12系列機種的強勁需求，而iPhone 11系列機種也持續在該地區熱賣」，而且蘋果手機的銷量本可以更好，因「iPhone 12和其他特定機種缺貨，因而壓低了我們本來能見到的最大增幅」。

對波灣地區的智慧手機市場而言，iPhone銷量的增加，有助蘋果坐穩當地第二大智慧手機品牌。蘋果手機在當地市占率，從去年第3季的15%，勁升至第4季的23%。至於三星手機的市占率，則從第3季的45%，降至第4季的42%。蘋果和三星是該區智慧手機市占率前兩大品牌。

小米手機的市占率，雖從去年第3季的12%，小幅萎縮至第4季的11%，但由於華為的縮幅更大，從13%滑落至8%，因此小米取而代之，成為該地區市占率第三高的手機品牌。