我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中概股再閃崩 「知乎」在美上市首日就破發

美聯社：拜登記者會 無證移民、川普減稅數據錯誤

蘋果Mac優勢有哪些？網點1關鍵技術：徹底甩開其他筆電

聯合新聞網／綜合報導
蘋果Macbook是不少人筆電中的首選。（美聯社）
蘋果Macbook是不少人筆電中的首選。（美聯社）

數位化需求是趨勢，筆電市場仍在成長，輕薄一直是許多筆電使用者追求的重點，加上疫情關係，更注重攜帶方便性。有網友好奇，幾乎所有人接觸的第一台電腦系統都是微軟，但是蘋果Macbook似乎還是有不少使用者，想知道Macbook相比於同價位筆電的優勢有哪些？引起網友熱議。

網友在「PTT八卦板」發文提到，自己對筆電沒什麼研究，但總有一種感覺是Macbook相比於同價位的筆電，硬體上好像沒有特別的優勢，而且Windows系統市占率超高，因此幾乎所有人接觸的第一台電腦系統都是微軟的，所以照理說系統使用起來學期成本會稍高於Windows，但是蘋果Ｍacbook似乎還是有不少的使用者，因此想問Macbook相比於同價位筆電的優勢有哪些？

原Po自己初步想到的Macbook優勢有三個，分別是「獨占程式」、「蘋果全家桶」、「蘋果最近弄出來的Ｍ1 SOC」。

網友看完也紛紛回應「那個LOGO」、「潮」、「觸控板無敵，光那觸控體驗就可以買了」、「蘋果全家桶真的很方便啦」、「Macbook幾乎甩開所有其他筆電，系統穩又有LOGO，維修率又低」、「Macbook Air從2007年到現在，沒一台Win筆電比它好看，一款筆電外型可以打十幾年沒人能超越」。

但也很多人表示「Ｍ1版本的Macbook是真的徹底甩開Intel筆電的外星科技，不論是效能，還是續航力，Windows筆電都看不到車尾燈」、「Ｍ1讓我從Windows跳槽」、「M1超厲害」。

Macbook 蘋果 微軟

上一則

蘋果擬推強固型智慧表 瞄準極限運動員客群

延伸閱讀

蘋果擬推強固型智慧表 瞄準極限運動員客群

蘋果擬推強固型智慧表 瞄準極限運動員客群
抓包 蘋果發現中國App欲規避新隱私政策

抓包 蘋果發現中國App欲規避新隱私政策

遠距1年 微軟員工重返西雅圖總部上班

遠距1年 微軟員工重返西雅圖總部上班
蘋果HomePod mini藏一手 有望成為追趕對手的祕密武器

蘋果HomePod mini藏一手 有望成為追趕對手的祕密武器

熱門新聞

蘋果的「睡眠追蹤」功能，藉由提供實用的工具幫助使用者獲得所需的睡眠量、按時上床睡覺並養成良好的睡前習慣以達到睡眠目標，實現全面性的睡眠應對措施。圖／蘋果提供

世界睡眠日 不可不知的iPhone助眠密技

2021-03-19 11:56
自稱是蘋果直營店前員工的女子，在自己的Tiktok上大爆料，其實客戶只要做「一件事」就可以將其維修體驗升級、免費維修或更換產品。路透

蘋果直營店隱藏版服務？ 前員工爆「1政策」可免費維修

2021-03-20 03:00
一位網友不解才買數月的新手機，電池健康度為何陡降，上網詢問其他人是否有相同情形。（歐新社）

iPhone電池健康度降超快？ 達人指出「3習慣」最大元兇

2021-03-23 00:12
圖為蘋果iPhone 12和11。(路透資料照片)

三星德州廠停工 iPhone生產恐中斷

2021-03-20 22:02
蘋果的HomePod mini（圖左）被發現藏有測量溫度和濕度的感應器，但目前尚無對應功能。 歐新社

蘋果HomePod mini藏一手 有望成為追趕對手的祕密武器

2021-03-22 17:13
Google近日於官方部落格宣布推出Chrome升級版本。取材自google blog

Google Chrome推升級版提速25% 安卓手機2條件才可更新

2021-03-21 02:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出

CDC前主任芮斐德：相信新冠病毒是從武漢實驗室流出
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診
華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理

華裔老夫婦遇襲 出手相助公車司機：不能坐視不理