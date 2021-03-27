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蘋果擬推強固型智慧表 瞄準極限運動員客群

編譯陳律安／綜合外電
彭博資訊報導，蘋果考慮推出強固型Apple Watch。(歐新社)
彭博資訊報導，蘋果考慮推出強固型Apple Watch。(歐新社)

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果公司正考慮推出有著更堅固外殼的智慧手表Apple Watch" rel="154292">Apple Watch，以瞄準運動員、健行者等人士在嚴苛環境下的使用需求。

知情人士透露，蘋果內部已進行討論，最快在2021年稍晚，或2022年推出強固型Apple Watch。

報導指出，這已至少是蘋果第二度考慮推出強固型智慧表。蘋果在2015年推出初代的Apple Watch後，便曾考慮推出更能吸引極限運動員的新款智慧表。現行版本的Apple Watch仍受跑者、健行者、及泳客歡迎，而蘋果每年推出新款時，也增加數項運動和活動紀錄功能。然而卡西歐（Casio）等手表業者，所推出的更堅固、且額外防護功能的產品，向來銷量長紅。

若蘋果這回真推出強固型智慧表，可能是另外推出一個強固版本，配備標準Apple Watch的功能，但增加防震等功能，如同卡西歐的G-Shock手表。

Apple Watch已成為蘋果最重要的產品之一，不過蘋果並未揭露從Apple Watch賺進多少營收。蘋果把Apple Watch列在穿戴裝置、家用設備和配件部門，該部門上年度營收逾300億美元，是除了iPhone以外最成功的產品項目。

另據Counterpoint研究公司，蘋果去年第4季在智慧手表的市占率達40%。

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