我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區舊金山、聖他克拉拉、馬連3縣進入橙色級別

對抗新冠 輝瑞測試口服藥 雷杰納隆抗體療法降死亡率

Apple TV開YouTube畫面全黑「發生錯誤」？4步驟解決

編譯中心 / 綜合報導
不少網抱怨在Apple TV上的Youtube無法正常使用，YouTube團隊目前正在尋找解決辦法。 路透
不少網抱怨在Apple TV上的Youtube無法正常使用，YouTube團隊目前正在尋找解決辦法。 路透

影音平台YouTube近期問題頻傳，最近傳出有大批Apple TV的用戶無法正常使用YouTube App，即便重設應用程式或重新安裝也都無效。然而有神通廣大的網友找出暫時解法，YouTube官方則回應正在努力尋找解決辦法。

不少網友抱怨在Apple TV上的YouTube無法正常使用，也遲遲等不到更新檔案。雖然可以順利開啟YouTube App，但只要點擊想看的影片便會出現畫面全黑，以及「發生錯誤」的系統提醒。就算重新登入、甚至重新安裝依然無解。

有同樣身為Apple TV的使用者發現，自己靠著以下步驟操作就能正常觀看了：

1.先在手機上登入YouTube

2.刪除Apple TV上的YouTube App，再從App Store下載重新安裝

3.選擇「使用我的手機」（Using my phone）登入

4.手機上會跳出請求連結帳戶的通知，選擇同意

YouTube團隊目前已經接獲相關通知，正在尋找解決辦法。值得一提的是，若手上是第三代Apple TV則不適用上述方法，因為YouTube先前已宣布不再支援透過第三代Apple TV「直接觀看」，必須使用iPhone或iPad將YouTube內容AirPlay到Apple TV上才行。

App YouTube Apple

上一則

抓包 蘋果發現中國App欲規避新隱私政策

延伸閱讀

快看世界／仇恨犯罪 為何在州和聯邦都難起訴？

快看世界／仇恨犯罪 為何在州和聯邦都難起訴？
打開監控嚇壞…重慶出生40天女嬰 保母高拋掌摑亂拍打

打開監控嚇壞…重慶出生40天女嬰 保母高拋掌摑亂拍打
張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神
世界睡眠日 不可不知的iPhone助眠密技

世界睡眠日 不可不知的iPhone助眠密技

熱門新聞

蘋果的「睡眠追蹤」功能，藉由提供實用的工具幫助使用者獲得所需的睡眠量、按時上床睡覺並養成良好的睡前習慣以達到睡眠目標，實現全面性的睡眠應對措施。圖／蘋果提供

世界睡眠日 不可不知的iPhone助眠密技

2021-03-19 11:56
自稱是蘋果直營店前員工的女子，在自己的Tiktok上大爆料，其實客戶只要做「一件事」就可以將其維修體驗升級、免費維修或更換產品。路透

蘋果直營店隱藏版服務？ 前員工爆「1政策」可免費維修

2021-03-20 03:00
一位網友不解才買數月的新手機，電池健康度為何陡降，上網詢問其他人是否有相同情形。（歐新社）

iPhone電池健康度降超快？ 達人指出「3習慣」最大元兇

2021-03-23 00:12
圖為蘋果iPhone 12和11。(路透資料照片)

三星德州廠停工 iPhone生產恐中斷

2021-03-20 22:02
蘋果的HomePod mini（圖左）被發現藏有測量溫度和濕度的感應器，但目前尚無對應功能。 歐新社

蘋果HomePod mini藏一手 有望成為追趕對手的祕密武器

2021-03-22 17:13
Google近日於官方部落格宣布推出Chrome升級版本。取材自google blog

Google Chrome推升級版提速25% 安卓手機2條件才可更新

2021-03-21 02:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款
張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
佛格森：美中較量 得台灣者得天下

佛格森：美中較量 得台灣者得天下
「向我鞠躬，滾回亞洲」南加再傳歧視 亞裔女無端遭罵

「向我鞠躬，滾回亞洲」南加再傳歧視 亞裔女無端遭罵