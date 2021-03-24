Apple TV開YouTube畫面全黑「發生錯誤」？4步驟解決

不少網抱怨在Apple TV上的Youtube無法正常使用，YouTube團隊目前正在尋找解決辦法。 路透

影音平台YouTube 近期問題頻傳，最近傳出有大批App le TV的用戶無法正常使用YouTube App，即便重設應用程式或重新安裝也都無效。然而有神通廣大的網友找出暫時解法，YouTube官方則回應正在努力尋找解決辦法。

不少網友抱怨在Apple TV上的YouTube無法正常使用，也遲遲等不到更新檔案。雖然可以順利開啟YouTube App，但只要點擊想看的影片便會出現畫面全黑，以及「發生錯誤」的系統提醒。就算重新登入、甚至重新安裝依然無解。

有同樣身為Apple TV的使用者發現，自己靠著以下步驟操作就能正常觀看了：

1.先在手機上登入YouTube 2.刪除Apple TV上的YouTube App，再從App Store下載重新安裝 3.選擇「使用我的手機」（Using my phone）登入 4.手機上會跳出請求連結帳戶的通知，選擇同意

YouTube團隊目前已經接獲相關通知，正在尋找解決辦法。值得一提的是，若手上是第三代Apple TV則不適用上述方法，因為YouTube先前已宣布不再支援透過第三代Apple TV「直接觀看」，必須使用iPhone或iPad將YouTube內容AirPlay到Apple TV上才行。