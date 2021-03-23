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iPhone電池健康度降超快？ 達人指出「3習慣」最大元兇

聯合新聞網／綜合報導
一位網友不解才買數月的新手機，電池健康度為何陡降，上網詢問其他人是否有相同情形。（歐新社）
一位網友不解才買數月的新手機，電池健康度為何陡降，上網詢問其他人是否有相同情形。（歐新社）

iPhone手機電池的健康度常成為果粉熱議的話題。一位網友反映才買數月的iPhone 12，手機電池健康度竟只剩95%，相當不解，上網詢問使用同款手機者，是否也有相同情形。對此，3C達人指出，這種情形與「3項使用習慣」很有關係。

一位網友在Dcard貼文「請益iPhone 12電池健康度」，表示手機都正常使用，不會等到電量低於20%才充電，才使用數月的新手機電池健康度只剩95%，覺得超傻眼，問「大家的12健康度都剩多久？」

貼文引發熱議，多位網友表示「還是100%欸」、「從去年12/4開始用，用到現在還是100%，我充電一律不碰手機」、「充電照樣用手機，沒事就充電，也沒特別保養注意什麼的」、「11/8到現在還是100%，常講電話，會掛睡，會玩手遊，看影片等等～想到沒電就充，沒有特別忌諱使用方式，從i6-i8-i12pro都是這樣對待」、「我2019/08購買的xs Max，常常充著電使用，甚至玩到20%以下，電池健康度還有98」。雖然多數網友回應手機電池狀況正常，也有人提醒「如果電池顯示100%或99%的可能要注意哦 基本上電池是消耗品 如果一直顯示不變的話可能是壞掉哦 要拿去檢測才知道」。

手機電池健康度數值多少才是正常呢？對此，「瘋先生」網站指出，「電池屬於消耗品，每個人使用習慣不同，相對電池健康度消耗速度也會不同」、「iPhone電池健康度就算維持100%數據不動也只是參考用，用了兩年多也差不多要更換」、「所以不能夠光看電池健康度就認為電也有沒有出現老化，那是不正確的」。

「瘋先生」指出會造成電池健康度容易掉，與個人使用和週邊配件有不少關係，例如「經常將電力消耗至20%以下或沒電才充電（造成電池永久傷害，開低耗電模式也無效）、經常邊充電邊玩遊戲、視訊或通話，導致電池發燙依舊繼續使用、使用非原廠或非MFi認證產品充電」，以上三點都容易造成設備的損壞。

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