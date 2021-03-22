蘋果HomePod mini藏一手 有望成為追趕對手的祕密武器

蘋果的HomePod mini（圖左）被發現藏有測量溫度和濕度的感應器，但目前尚無對應功能。 歐新社

蘋果 去年11月推出的HomePod mini智慧音箱，具有家庭內部通話系統等新功能，但這台裝置被發現內部藏有一個能測量溫度和濕度的感應器。這個零件可能成為蘋果追趕亞馬遜 、Google 等對手的秘密武器。

彭博資訊報導，蘋果這個不曾對外揭露過的零組件，目前還沒有消費者可使用到其功能。但知情人士表示，蘋果已在內部討論過，要利用這個感應器連結聯網溫度調節器，設定和調節家中個別房間溫度。此外，這個感應器也可能讓HomePod mini能根據溫度，自動觸發一些動作，例如啟動和停止風扇。

若蘋果最後真的啟用這個感應器的功能，應能強化其智慧家庭策略，蘋果目前的策略仍有時缺乏重點，且落後於對手。亞馬遜最新的Echo智慧音箱也具有溫度感應器，Google的Nest也有販售能安裝在家中各處的感應器，並可連結到溫度調節器，調節各個房間的溫度。

這些新功能對蘋果的HomeKit軟體系統而言，更將是一大助益。蘋果這套系統能控制家中的溫度調節器、燈光、門鎖、插頭等裝置，但目前能操控的裝置卻比亞馬遜、Google推出的類似軟體還少，而且，蘋果除了HomePod和Apple TV機上盒，也沒有製造其他智慧家庭裝置。不過，根據蘋果官網，HomeKit系統對應的溫度調節器仍有約40款。

雖然情況少見，但這並非蘋果第一次在自家裝置暗藏祕密功能，2008年推出的iPod touch就曾暗藏過藍芽晶片，但支援藍芽連線功能卻要到隔年才透過軟體啟用。

蘋果基本上每年會在秋季推出HomePod的大型軟體更新。雖然目前還不清楚蘋果何時會啟用這個溫度感應器，但鑒於目前市售的HomePod mini也都有搭載這個感應器，因此啟用應該只是時間問題。蘋果發言人拒絕對此置評。