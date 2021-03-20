我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

晶片荒不僅使三星Note新機難產 iPhone也可能遭殃

編譯林奇賢／綜合報導
全球晶片短缺已持續數月，受衝擊的範圍不斷擴大，從一開始的汽車業到如今連iPhone等消費性電子產品都將受拖累。 歐新社
全球晶片短缺已持續數月，受衝擊的範圍不斷擴大，從一開始的汽車業到如今連iPhone等消費性電子產品都將受拖累。 歐新社

全球晶片短缺已持續數月，一開始受到衝擊的是汽車業，如今災情還延燒至消費電子產品，威脅到個人電腦（PC）和智慧手機的生產，連iPhone也難逃池魚之殃。

AppleInsider報導，由於新冠疫情帶旺晶片需求，加上近來台灣水情告急，全球晶片缺貨的情況本來就相當嚴峻。不料屋漏偏逢連夜雨，三星位於美國德州奧斯汀的工廠2月中旬也因當地暴風雪而停工至今。

三星奧斯汀廠為高通（Qualcomm）代工生產晶片，因此該廠停擺對Android裝置的中央處理器帶來莫大衝擊。

日本媒體還指出，對OLED面板控制器至關重要的晶片，也是在這座工廠製造。由於蘋果公司所用的OLED是由三星供貨，所以三星奧斯汀廠停工，也可能導致iPhone產量減少。蘋果首次在iPhone 12系列新機上全面採用OLED，而非僅Pro高階機種才搭載OLED。

AppleInsider報導指出，三星奧斯汀廠約占全球12吋晶圓代工廠5%產能。由於該廠持續停擺，預計全球智慧手機第2季的產量將減少5%。若只看5G手機，減幅估計更高達30%。

此外，奧斯汀廠停擺也使PC產業陷入困境。筆電大廠宏碁董座陳俊聖表示：「（筆電）供給趕不上需求，我們員工正在努力取得零件，這是PC史上未曾見過的事。」另一家筆電大廠華碩也預估出貨量將大幅下滑。

在2月襲擊德州的暴風雪，讓車用晶片短缺的情況雪上加霜。恩智浦（NXP）和英飛凌（Infineon）兩家車用晶片業者，都關閉位於奧斯汀的工廠。儘管恩智浦在當地的工廠已重啟營運，但該公司表示，工廠停擺導致該公司少了一個月的晶片供應量。

晶片 三星 手機

上一則

臉書研究室開發腕式輸入 AR打字比鍵盤更快

延伸閱讀

世界睡眠日 不可不知的iPhone助眠密技

世界睡眠日 不可不知的iPhone助眠密技
SpaceX將在奧斯汀建新廠 馬斯克打造德州星空基地之城

SpaceX將在奧斯汀建新廠 馬斯克打造德州星空基地之城
晶片荒 本田美加廠停擺一周

晶片荒 本田美加廠停擺一周
晶片缺 三星新Note恐難產

晶片缺 三星新Note恐難產

熱門新聞

圖／ingimage

10款手機App暗藏「惡意程式」 嚴重恐盜銀行帳戶

2021-03-13 00:05
蘋果Apple Watch。路透

運動手表Apple Watch和Garmin怎選？行家教看1重點

2021-03-13 00:40
蘋果的「睡眠追蹤」功能，藉由提供實用的工具幫助使用者獲得所需的睡眠量、按時上床睡覺並養成良好的睡前習慣以達到睡眠目標，實現全面性的睡眠應對措施。圖／蘋果提供

世界睡眠日 不可不知的iPhone助眠密技

2021-03-19 11:56
Netflix去年全年的總訂戶數超過2億人。（路透）

出手了？傳Netflix開始偵測IP位址 禁「多人共享」帳號

2021-03-15 13:22
Tinder是2013年創立的全世界交友App的鼻祖，用戶可在平台上更新自己的資料，平台則會推薦可能適合用戶的對象，接著用戶可選擇左滑或右滑，以決定是否感興趣。(美聯社)

Tinder約會軟體 將開放用戶「身家調查」配對對象

2021-03-16 15:27
Google地圖全新功能上線。(路透)

Google地圖推出3大功能 可新增道路、上傳近期照片

2021-03-12 00:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪