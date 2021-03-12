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路透：印度製iPhone 12 鴻海組裝

編譯易起宇／綜合外電
蘋果宣布開始在印度組裝iPhone 12，據傳是透過供應商鴻海印度子公司的工廠代工。 歐新社
蘋果宣布開始在印度組裝iPhone 12，據傳是透過供應商鴻海印度子公司的工廠代工。 歐新社

美國科技巨擘蘋果宣布，已開始在印度組裝其最新款智慧手機iPhone 12，擴大在這個全球第二大智慧手機市場的製造業務。據消息人士透露，蘋果這款手機是透過鴻海集團在印度的工廠所組裝。

蘋果11日發表聲明表示，「我們很自豪能開始在印度為我們當地的顧客生產iPhone 12」，但並未透露生產這款智慧手機的供應商名字。

路透引述知情人士報導，蘋果這款手機是透過鴻海的印度分公司，在其印度南部泰米爾那都邦的工廠組裝。

鴻海並未對此消息做出回應，該公司先前也表示，不會為特定客戶的工作置評。

為安然度過美中貿易戰，蘋果先前就已將部分領域的生產從中國移往其他市場。去年11月就有知情人士表示，鴻海在蘋果的要求下，正將部分iPad和MacBook的組裝，從大陸移到越南。

蘋果自從2017年透過另一家台灣供應商緯創在印度組裝iPhone以來，已對印度這塊市場下了很大賭注。

鴻海、緯創，以及蘋果的另外一家台灣供應商和碩，已承諾未來五年要在印度投資約9億美元，生產iPhone，善用新德里當局的67億美元提振智慧手機出口計畫。路透2月報導，蘋果也正計劃將iPad平板電腦的組裝遷至印度。

印度 蘋果 手機

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