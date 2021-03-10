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劉海消失、Touch ID回歸？iPhone 13、14渲染圖曝光

編譯中心／綜合報導
傳言將在2022年推出的iPhone 13，會從劉海改為螢幕上僅有一個孔洞大小。（取材自推特）
傳言將在2022年推出的iPhone 13，會從劉海改為螢幕上僅有一個孔洞大小。（取材自推特）

儘管iPhone 12仍在熱賣，但有不少iPhone 13甚至14的傳聞已紛紛出籠。最被為人所關注的，除了爭議不斷的劉海，還有在疫情之下顯得格外重要的Touch ID是否回歸。近日推特知名爆料專頁秀出相關渲染圖，不僅有iPhone 13，就連14的概念圖也一同現身。

根據推特帳號@theapplehub曝光的圖片，有傳聞今年將會推出的iPhone 12s，會有相較現行iPhone系列更輕薄的劉海，但依然存在不會消失。而傳言將在2022年推出的iPhone 13，會從劉海改為螢幕上僅有一個孔洞大小。該專頁詢問網友是否希望蘋果明年推出此款設計，或是直到劉海完全消失再說？不少人回應都想等到蘋果完全擺脫劉海的那一天，似乎暗示對孔洞設計仍不太滿意。

@theapplehub也再釋出一張iPhone 14的渲染圖，此版本正是採用完全無劉海的設計，將所有的元素都隱藏在螢幕下，讓人耳目一新。

先前便有蘋果獲准使用螢幕下指紋辨識專利的消息，專利顯示將能夠在螢幕下使用Touch ID指紋辨識功能，還可把光電感測元件隱藏在螢幕下方，看來「無劉海」的一天或許不遠了。

推特網友釋出一張iPhone 14的渲染圖，此版本正是採用完全無劉海的設計。（取...
推特網友釋出一張iPhone 14的渲染圖，此版本正是採用完全無劉海的設計。（取材自推特）

iPhone 蘋果 推特

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