劉海消失、Touch ID回歸？iPhone 13、14渲染圖曝光

儘管iPhone 12仍在熱賣,但有不少iPhone 13甚至14的傳聞已紛紛出籠。最被為人所關注的,除了爭議不斷的劉海,還有在疫情之下顯得格外重要的Touch ID是否回歸。近日推特 知名爆料專頁秀出相關渲染圖,不僅有iPhone 13,就連14的概念圖也一同現身。

根據推特帳號@theapplehub曝光的圖片,有傳聞今年將會推出的iPhone 12s,會有相較現行iPhone系列更輕薄的劉海,但依然存在不會消失。而傳言將在2022年推出的iPhone 13,會從劉海改為螢幕上僅有一個孔洞大小。該專頁詢問網友是否希望蘋果 明年推出此款設計,或是直到劉海完全消失再說?不少人回應都想等到蘋果完全擺脫劉海的那一天,似乎暗示對孔洞設計仍不太滿意。

@theapplehub也再釋出一張iPhone 14的渲染圖,此版本正是採用完全無劉海的設計,將所有的元素都隱藏在螢幕下,讓人耳目一新。

先前便有蘋果獲准使用螢幕下指紋辨識專利的消息,專利顯示將能夠在螢幕下使用Touch ID指紋辨識功能,還可把光電感測元件隱藏在螢幕下方,看來「無劉海」的一天或許不遠了。

What do you guys think of this progression? Should Apple introduce a punch-hole design next year or wait until they can get rid of the notch completely? pic.twitter.com/aaW2x3hk4k