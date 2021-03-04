iPad使用者必下載！5款筆記App助你發揮超強生產力

備忘錄中的Smart Selection 功能會分辨手寫文字和圖畫，輕鬆選取和剪下手寫文字，並可貼到另一文件成為鍵入文字。（圖：蘋果提供）

在全系列iPad皆支援搭配App le Pencil使用之後，可說是速寫筆記最佳解決方案！不管是學生上課抄筆記、做簡報、參加線上課程，創作者拿來繪圖，還是商務人士用來標記、簽閱文件，都能發揮強大功能。且在iPadOS 14將「隨手寫」（Scribble）功能帶到iPad上之後，更是一支Apple Pencil在手，即可在任何文字欄位直接書寫、自動轉換為鍵入文字，即使中英夾雜著寫也能自動辨識。而以下5款筆記App，就是每個想活用iPad的使用者不可不知的好幫手！

iPadOS 14出現的「隨手寫」功能，讓使用者可用Apple Pencil在任何文字欄位直接書寫、自動轉換為鍵入文字。（圖：蘋果提供）

蘋果原生的「備忘錄」App即是免費又功能強大的筆記軟體。（圖：蘋果提供）

備忘錄

蘋果原生App「備忘錄」免費又功能強大，不僅可以輸入文字、表格、影像、網址連結甚至掃描文件等，也可手寫筆記和塗鴉，整理成詳細而精美的資訊。用戶除了可用Apple Pencil或手指繪製塗鴉、編寫備忘錄，也可以選擇各種「標示」工具和顏色，以及用尺規繪製直線。用來做筆記時，「Smart Selection」 功能會運用裝置上的機器學習來分辨手寫文字和圖畫，選取後可複製、剪下貼上手寫文字之外，「形狀辨認」功能還能讓使用者輕鬆畫出完美的幾何圖形。更重要的是，備忘錄內容在登入同一Apple ID的裝置上都是同步的，輕鬆跨裝置檢視、即時更新，也是一大優勢。

「GoodNotes 5」是全球最熱門的付費iPad生產力工具App之一。（圖：蘋果提供）

GoodNotes 5

全球最熱門的付費iPad生產力工具App之一。使用者可匯入PDF、PowerPoint或Word檔案再隨意加入照片、圖畫作筆記。Apple Pencil手寫註記的文字，還能在App內直接用搜尋功能尋找，也支援多個視窗打開不同的GoodNotes檔案並列顯示，還能讓iPad變身數位白板，輕鬆展示筆記、簡報內容。Mac用戶更可透過「並行」功能（Sidecar），讓iPad變成延伸的繪圖板使用。

「Notability」內建的錄音功能，可依照時間軸同步回播，非常適合課堂學習、聽演講時使用。（圖：蘋果提供）

Notability

「Notability」最令使用者喜愛的就是內建錄音功能，可讓使用者一邊做筆記一邊錄下當時聽講的內容，並可依照時間軸同步回播，是課堂上或演講中非常好用的筆記App。可輕鬆導入其他檔案直接增添標記，也有針對Apple Pencil使用進行優化，反應靈敏並可在不同筆刷工具間快速切換。

免費下載的「Notebook」以實體筆記本的概念設計，並以「文件記錄卡」的方式幫助使用者將內容分類。（圖：蘋果提供）

Notebook

有別於其他筆記App，這款「Notebook」除了免費下載超佛心，最大特色就是帶入了實體筆記本的概念，可為不同主題的筆記內容設置專門的記事本封面，並且以「文件記錄卡」的方式分類，使用者可根據需要選擇加入文字、錄音、清單、附件、照片、影片、手寫內容等卡片，還有特別的「食譜 卡」，可自動擷取食譜照片和描述，建立成分清單。

「Noteshelf」的筆記功能也非常強大，甚至連紙張樣式都能個人化選擇。（圖：蘋果提供）

Noteshelf

可讓使用者在iPad上製作手寫筆記，也可在PDF檔、照片上添加註釋，支援多檔案並列顯示，也可錄音、用簡單的手勢繪製完美的幾何圖形、素描、簽約、填寫表格、新增書籤、建立大綱或清單、筆記本分類，還可加上漂亮的封面，並支援深色模式與手寫文字搜尋。擁有強大又貼心的功能。還可以輕鬆透過不同雲端儲存App將筆記內容分享給其他人。