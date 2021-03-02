摺疊式iPhone快了？傳蘋果2023年推出 採屏下指紋辨識

天風國際郭明錤發布最新研究報告，表示蘋果今年能成功解決摺疊式裝置的關鍵技術與量產問題，相信最快會在2023年推出7.5到8吋的摺疊式iPhone。（取材自中國蘋果官網）

先前有消息傳出，蘋果 （Apple ）正在研發摺疊式iPhone ，並有機會支持手寫筆功能，有最強蘋果分析師之稱的天風國際郭明錤發布報告預期，若蘋果今年能成功解決摺疊式裝置的關鍵技術與量產問題，相信最快會在2023年推出7.5到8吋的摺疊式iPhone。

郭明錤針對iPhone發展趨勢，一口氣為2021年至2023年期間進行預測，分析指出，Apple最快在2022年的高階機款將捨棄劉海螢幕，若Apple開發順利，則最快在2023年下半年的新款高階iPhone採用屏下指紋辨識技術、潛望式長焦相機、以及無劉海的真全面屏設計。

郭明錤又指出，假設iPhone 11在2022年結束生產，則Apple將在2023年上半年推出配備約6吋的LCD顯示器、支持Face ID與售價600美元以下的新機型，此新機型與iPhone 11相較下最大改變為支持5G與處理器升級。

至於市場期待iPhone捨棄Lightning改採用USB-C與支持電源Touch ID按鍵，由於USB-C不利MFi事業獲利能力，且防水規格低於Lightning與MagSafe。然而目前MagSafe的發展未夠成熟，可見未來iPhone仍將持續採用Lightning介面，故郭明錤認為，目前採用此新規格的時程並沒有能見度。