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蘋果市值年底挑戰3兆美元 iPhone今年料狂賣2.4億支

編譯葉亭均／綜合報導
中國的換機需求帶動iPhone 12銷售暢旺。（路透）
中國的換機需求帶動iPhone 12銷售暢旺。（路透）

根據Wedbush分析師的看法，iPhone 12今年將維持高人氣與銷售熱烈情況，這一因素可能會帶動蘋果公司市值在年底突破3兆美元。

iPhone 12正處於分析師所說的「超級周期」中。AppleInsider網站引述Wedbush給投資人的報告報導，Wedbush認為蘋果今年表現將比華爾街預期更佳。

Wedbush分析师Daviel Ives和Strecker Backe估計，根據目前發展情勢，以及看多的情況下，蘋果智慧手機銷量將多達2.4億支，甚至有可能達到令人驚豔的2.5億支。這不但高於華爾街預估的2.2億支銷量，還超過蘋果在2015年創下的2.31億支銷量紀錄。

上述有利的看法部分來自於兩位分析師探查亞洲供應鏈後，發現需求非常強勁。此外，多達3.5億支iPhone已達升級周期，因此可望為蘋果帶來「空前的升級周期」。

另一個讓蘋果受惠的原因是，iPhone的平均售價上升，尤其是 iPhone 12 Pro被認為是在全球熱銷的主要機款。

中國的銷售也將成為蘋果超級周期的關鍵因素之一，估計當地今年iPhone可能升級的比率達20%。Wedbush的分析師表示：「我們迄今見到中國地區可觀的增勢，這股正面趨勢將在2021年底前延續。」

蘋果 iPhone 分析師

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