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超前部署！蘋果招募6G網路開發人員 降低依賴其他公司

編譯洪啟原／綜合外電
蘋果現正著手6G開發工作，期盼成為這項技術的領導者，取代對其他企業的依賴。(路透)
蘋果現正著手6G開發工作，期盼成為這項技術的領導者，取代對其他企業的依賴。(路透)

蘋果Apple）數月前才推出第一款支援第五代行動通訊網路（5G）的手機，現在著手6G開發工作，期盼成為這項技術的領導者，取代對其他企業的依賴。

蘋果在本周發布招募廣告，為當前和下一代網路招募無線系統研發工程師。工作地點在矽谷和聖地牙哥的蘋果辦公室，這兩處辦公室正進行無線技術開發和晶片設計。

招募廣告說：「你將獲得這個獨特且具有意義的機會，來精心研發下一代無線通訊技術，這項技術將對蘋果未來的產品產生深遠的影響。在這個職位，你將位居蘋果尖端研發團隊的核心，這個團隊負責在未來十年研發出革命性的下一代無線電存取技術。」

擔任這項職位的工作人員，將研究和設計6G無線通信系統供無線電存取網路使用，和參加聚焦於6G技術的產業及學術論壇。產業觀察家研判，6G須等到2030年左右才會問世，但這個徵才廣告顯示，蘋果希望在這項新技術開發的最早期階段超前部署。蘋果發言人拒絕置評。

這項招募廣告，成為蘋果持續自行研發更多技術的最新跡象。蘋果已為iPhone和iPad設計主要處理器，去年更把這項努力擴大應用至蘋果電腦Mac。繼用於AirPods、AppleWatch及精準定位數據的無線晶片後，蘋果也擴大訂製螢幕和相機技術的研發工作。

蘋果 Apple 矽谷

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