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傳蘋果下月將發表新品 AirTags、iPad Pro正式亮相

記者謝艾莉／綜合報導
91mobiles流出的新款iPad Pro背面一角圖片。（取材自91mobiles網站）
91mobiles流出的新款iPad Pro背面一角圖片。（取材自91mobiles網站）

新年一剛結束，蘋果就有新動作！市場傳出，蘋果將在2021年推出多款新產品，且時間就在下個月！3月蘋果可望首度推出藍牙追蹤器「AirTags」和搭載Mini LED螢幕iPad Pro2021。

近期蘋果爆料達人Jon Prosser指出，蘋果春季發表會3月將採用線上形式進行，將會推出藍牙追蹤器AirTags和搭載Mini LED螢幕iPad Pro 2021款式。Jon Prosser 過去曾多次精準預測數款蘋果新產品，不過也有失誤紀錄，去年10月他就曾先爆料AirTags 將會在11月發表會上亮相，最後表示受到疫情影響，又加上AirTags穩定性有點問題，因此延後到2021年3月才有可能看見。

爆料達人貼出疑似是AirTags的照片。（取材自推特）
爆料達人貼出疑似是AirTags的照片。（取材自推特）
爆料達人貼出疑似是AirTags的照片。（取材自推特）
爆料達人貼出疑似是AirTags的照片。（取材自推特）

不過近期多家知名周邊配件商如 Spigen、Cyrill、MOMAD，也都已經提前在Amazn或官網上架多款皮革保護套配件，提前曝光AirTags外觀和尺寸。去年市場就相當期待蘋果推出AirTags，這款新品號稱是健忘者的救星，人們可以將AirTags裝在個人物品上，甚至可以放在小孩口袋裡以防走丟。

AirTags可透過藍牙與手機做配對，用戶可在應用程式「Find My App」中查看目標，若用戶的手機與帶有AirTags的目標相距太遠，便會收到通知。最新消息指出，AirTags可以與朋友和家人共享，甚至會發出音效。

此外，市場傳出，今年度新款iPad Pro搭載mini LED螢幕、5奈米A14X仿生晶片、6GB RAM記憶體，也會率先搭載Qualcomm Snapdragon X55 5G 連網數據晶片，支援mmWave毫米波和6GHz以下頻段。這款iPad也將為蘋果首度搭載mini LED螢幕。隨著蘋果推出新品，iPad主力代工廠仁寶、鴻海等可望受惠。

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