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iOS 14.5還有其他新功能！呼喚Siri可播放其他音樂服務

記者黃筱晴／綜合報導
實際測試，iOS 14.5 Developer Beta 1已可直接呼喚Siri播放預設的KKBOX音樂。記者黃筱晴／攝影
實際測試，iOS 14.5 Developer Beta 1已可直接呼喚Siri播放預設的KKBOX音樂。記者黃筱晴／攝影

蘋果稍早發布的iOS 14.5與iPadOS 14.5 Developer Beta 1中，除了推出令人期待的戴口罩解鎖iPhone功能，以及可支援最新Xbox和PlayStation遊戲控制器之外，現在已經安裝Beta版的外媒又發現了一個超實用的新功能，就是呼喚Siri播放歌曲時，可以支援其他第三方音樂串流服務了！

現在一般用戶呼喚Siri播放音樂時，預設只能支援蘋果自家的Apple Music服務，如果要透過其他程式播放，除了得先單獨開啟Siri設定，還需要直接說出要用哪個程式播放才行。但根據外媒測試，在更新iOS 14.5 Developer Beta 1後，可以直接支援的音樂串流服務新增不少，台灣用戶常用的KKBOX、Spotify、YouTube Music都有支援。在更新並開啟設定後，只要呼喚「Hey Siri，播放音樂」，就會先搜尋iPhone裡已經有下載登入的音樂服務，若有超過1個，會先詢問預設想要開啟的程式，如果只有1個的話，則會直接開啟播放。

不過這個功能還在測試中，實際各服務是否支援，還是要等待iOS 14.5正式版推出後才能確認。

iOS 蘋果 iPhone

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