小摩：iPhone 12 Pro將大力增產 mini面臨停產命運
摩根大通（簡稱小摩）調整iPhone 12系列今年的產量預測，預估較不受寵的iPhone 12 mini可能在今年第2季停產，且下半年將推出四款全新的iPhone 13，同時看好iPhone 13系列的備貨量將高於上一代機型。
AppleInsider根據小摩致投資人信件報導，小摩供應鏈分析師威廉‧楊（William Yang，音譯）維持對iPhone 12和iPhone 12 Pro今年上半年的備貨量預測，分別可達5600萬與4100萬支。
不過威廉‧楊修正了iPhone各機型的生產比重，iPhone 12 Pro Max的產量預期會增加1100萬支，iPhone 12 Pro提高200萬支，iPhone 11也上修了800萬支；但iPhone 12 mini的預期產量則比先前減少1100萬支。楊甚至認為，基於iPhone 12 mini需求疲弱，供應鏈可能在今年第2季停產此機型。
此外，威廉‧楊預期，蘋果今年下半年將推出四款全新的iPhone 13，這四款機型的瀏海尺寸將縮小、電池壽命更長且相機功能升級；他預估，供應鏈將生產8,000萬至9,000萬支iPhone 13，高於iPhone 12系列去年下半年的7600萬支。
威廉‧楊也認為，今年不會推出新版iPhone SE，但相信供應鏈早已籌備2022年上半年推出「iPhone SE 3」，新版SE的設計將類似前一代，但擁有更先進的處理器。他指出，鑒於iPhone 11受歡迎的程度，蘋果可能會推出另一款基於iPhone 11的平價機型。
小摩維持蘋果未來12個月的目標價在150美元不變。蘋果股價5日早盤報136.27美元，跌0.7%。
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