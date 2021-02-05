小摩：iPhone 12 Pro將大力增產 mini面臨停產命運

iPhone 12 Pro Max的預期產量增加1100萬支，iPhone 12 Pro提高200萬支，iPhone 11也上修了800萬支。 本報資料照片

摩根大通（簡稱小摩）調整iPhone 12系列今年的產量預測，預估較不受寵的iPhone 12 mini可能在今年第2季停產，且下半年將推出四款全新的iPhone 13，同時看好iPhone 13系列的備貨量將高於上一代機型。

AppleInsider根據小摩致投資人信件報導，小摩供應鏈分析師威廉 ‧楊（William Yang，音譯）維持對iPhone 12和iPhone 12 Pro今年上半年的備貨量預測，分別可達5600萬與4100萬支。

不過威廉‧楊修正了iPhone各機型的生產比重，iPhone 12 Pro Max的產量預期會增加1100萬支，iPhone 12 Pro提高200萬支，iPhone 11也上修了800萬支；但iPhone 12 mini的預期產量則比先前減少1100萬支。楊甚至認為，基於iPhone 12 mini需求疲弱，供應鏈可能在今年第2季停產此機型。

此外，威廉‧楊預期，蘋果 今年下半年將推出四款全新的iPhone 13，這四款機型的瀏海尺寸將縮小、電池壽命更長且相機功能升級；他預估，供應鏈將生產8,000萬至9,000萬支iPhone 13，高於iPhone 12系列去年下半年的7600萬支。

威廉‧楊也認為，今年不會推出新版iPhone SE，但相信供應鏈早已籌備2022年上半年推出「iPhone SE 3」，新版SE的設計將類似前一代，但擁有更先進的處理器。他指出，鑒於iPhone 11受歡迎的程度，蘋果可能會推出另一款基於iPhone 11的平價機型。

小摩維持蘋果未來12個月的目標價在150美元不變。蘋果股價5日早盤報136.27美元，跌0.7%。