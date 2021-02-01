免破解！蘋果將於iOS 14.5推出戴口罩解鎖iPhone新功能

iOS 14.5開發者Beta 1版本，同步推出可以讓Siri打電話給緊急聯絡人的功能。（記者黃筱晴／攝影）

戴著口罩解鎖iPhone有望！蘋果在1日發布的iOS 14.5與iPadOS 14.5 Developer Beta 1中，有幾項重要更新，其中最令人期待的，就是戴口罩遮住口鼻並嘗試使用Face ID時，可透過App le Watch快速解鎖iPhone了！Apple Watch必須配戴在手腕上且已解鎖，就像用Apple Watch 解鎖你的Mac一樣簡單直覺。

未來這個功能正式向大眾推出後，使用者可透過iPhone上「設定」裡的「Face ID與密碼」選擇使用Apple Watch解鎖iPhone，之後即使戴著口罩遮住口鼻，只需像平常使用Face ID一樣看一眼iPhone即可自動解鎖，Apple Watch也會發出觸覺回饋與通知，讓你知道iPhone已經解鎖了，也可以在此時選擇鎖定裝置。

為了提升使用時裝置和資料的安全性，使用Apple Watch解鎖iPhone的功能時，Apple Watch必須戴在你的手腕上並經過認證，而且裝置設備必須位於附近，且僅限於解鎖iPhone，如需使用Apple Pay進行交易，建議戴口罩時透過Apple Watch進行交易更方便。如需使用App Store、iTunes和Safari的「密碼自動填寫」功能，使用者戴口罩輸入自己的密碼時，密碼會自動出現。

除了戴口罩解鎖的便利新功能，iOS 14.5與iPadOS 14.5 Developer Beta 1還有幾個重要更新，包括直接呼喚Siri即可直接打電話給緊急聯絡人；再提升App追蹤控制項目與透明度，開發者必須獲得你的許可才能對你進行追蹤，使用者可在「設定」裡查看你已允許追蹤的App，並可隨時變更偏好設定。

另外，也新增遊戲控制器支援功能，針對最新的Xbox和PlayStation遊戲控制器加入iOS和iPadOS支援功能。以及改善CarPlay中的「分享抵達時間」與開放5G全球雙SIM卡支援功能（1張實體卡、1張eSim）。