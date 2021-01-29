全用iPhone拍！蘋果微電影《阿年》今年講勇氣希望

全程用iPhone 12 Pro Max拍攝的蘋果2021新年影片《阿年》正式在官網推出。(圖:蘋果提供)

蘋果從2018年起都會在農曆新年前發表由知名導演 使用iPhone 拍攝的新春微電影 ，從2018年陳可辛的《三分鐘》、2019年賈樟柯的《一個桶》，以及2020年由周迅演出的《女兒》，皆以家庭、親情為題，在春節前夕讓大家重新感受「年」的意義。

2021年，蘋果用全新推出的iPhone 12 Pro Max重新定義了電影拍攝。與2020年金球獎提名最佳外語片《別告訴她》導演王子逸與好萊塢原班製作團隊一起打造了奇幻賀歲片《阿年》，讓觀眾重新認識傳說中的那個「年」。

導演表示，《阿年》靈感源於中國古老的新年傳說。主角阿婷是一個徘徊在奇幻和現實世界的小女孩，天不怕地不怕又愛問「為什麼」的孩子，偶然間在山上找到了被人誤解多年的年獸，和它一起經歷了一段感人的成長故事。故事融入了導演兒時的個人經歷以及與家人之間的情感羈絆，並拋出「為什麼我們要怕年獸？」的觀點，不但顛覆了「年獸」在典故和人們心中的固有形象，也解開了人們內心被恐懼束縛的枷鎖。「年獸」其實象徵著對未知的好奇心和想像力。

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除了將古老故事以全新方法詮釋，對整個專業電影團隊來說，透過iPhone 12 Pro Max拍攝也是全新的體驗，「為電影人帶來更多的可能性」，導演說。透過全面升級的超強三相機系統，iPhone 12 Pro Max不只是首支可以使用杜比視界拍攝的iPhone，強大的低光拍攝能力、全新光學影像穩定功能等，讓每個人都可以拍出自己的大片。《阿年》的攝影指導、2020年金球獎提名最佳外語片攝影指導安娜弗蘭克薩索拉諾更表示，靈巧的iPhone 12 Pro Max是可以「讓你單槍匹馬去拍」的攝影利器。

影片中也使用了很多創新的拍攝手法，包括把手機放在年獸的嘴裡、固定在筷子上、放在水池裡，安裝在輪椅上拍出旋轉的畫面等，這些嘗試都是在不斷突破傳統電影拍攝的方式，去尋找更加獨特的視角，從而啓發更多的人，拍電影也可以不走尋常路。導演也希望透過這部影片來鼓勵觀眾，只要想去拍就可以用iPhone去拍，無需多想什麼。

同步推出《鏡頭背後的〈阿年〉》幕後花絮，紀錄了專業電影人對於電影拍攝的各種試驗過程。(圖:蘋果提供)