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iPhone用戶注意！蘋果發現安全漏洞 呼籲更新至iOS14.4

編譯張君堯／即時報導
蘋果近日敦促全球廣大的iPhone和iPad使用者及時更新到「iOS14.4系統」，以修復可能已遭駭客利用的安全漏洞。路透
蘋果近日敦促全球廣大的iPhone和iPad使用者及時更新到「iOS14.4系統」，以修復可能已遭駭客利用的安全漏洞。路透

蘋果近日敦促全球廣大的iPhone和iPad使用者及時更新到iOS14.4系統，以修復可能已遭駭客利用的安全漏洞

蘋果26日在官網發表聲明，稱駭客可能已利用「三個安全漏洞」，儘管未透露漏洞的相關細節，仍強調「不會在進行調查及修補程式發行前，披露、討論或證實有任何安全問題產生」。

蘋果表示，有兩個安全問題源自瀏覽器的排版引擎「WebKit」，指出遠端駭客可能會藉此造成「遠端程式碼執行」，同時，蘋果開發框架「Kernel」也受到影響。

安全漏洞是由一名匿名研究人員回報，不過駭客仍需利用其他漏洞才能「完全執行」，目前也尚未釐清是誰利用這些漏洞或是誰可能成為受害者。蘋果未透露攻擊是針對小部分還是更廣泛的用戶，表示很快會公布更多細節，但沒有具體時間。

蘋果於同日發布iOS14.4系統更新，其中就包含安全漏洞的修補程式，並呼籲大眾盡快更新，以防手機遭駭。

蘋果以設備的安全性聞名，但近期出現多次安全漏洞，去年有Google研究人員發現幾個代碼網站，可以讓駭客悄悄滲透到iPhone中。同時，iOS13中的漏洞導致無需提供密碼或生物識別，便能取得iPhone中聯繫人的詳細資訊，這項漏洞直至數月後才由蘋果公開承認。

蘋果 安全漏洞 駭客

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