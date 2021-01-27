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蘋果推iOS 14.4更新 讓HomePod mini變得更貼心

記者黃筱晴／綜合報導
蘋果推出iOS 14.4軟體更新，讓HomePod mini的「距離感測控制」變得更適合全家人一起使用。圖：蘋果提供
蘋果推出iOS 14.4軟體更新，讓HomePod mini的「距離感測控制」變得更適合全家人一起使用。圖：蘋果提供

蘋果推出最新的iOS 14.4的軟體更新，如果你使用的是iPhone 11、iPhone 12 系列配備U1晶片的機種，就能搭配最新推出HomePod mini的「距離感測控制」功能，輕鬆接力播放音樂、podcast以及電話通話，獲得具有視覺、聽覺與觸覺效果的接力體驗，使你感覺在音樂自一端流向另一端時，裝置好像實體連接在一起一樣，享受更完整的聽覺體驗。

除了把iPhone靠近HomePod mini，原本在手機上播放的音樂內容就會迅速切換到HomePod mini上播放、反之亦然之外，在更新軟體後，即使在沒有音樂播放時將iPhone靠近HomePod mini，都能獲得個人化的音樂與podcast聆聽建議，輕點立即播放。另外，現在家中任何人將他們配備U1晶片的iPhone靠近HomePod mini，無需解鎖iPhone即可查看是什麼音樂正在HomePod mini上播放，並透過媒體控制介面調整播放內容。

iOS 14.4也改進了以下幾個功能，包括：「相機」可辨識較小的行動條碼；在「設定」中加入了分類藍牙裝置的選項，可正確地辨識耳機以進行音訊通知；並在iPhone 12系列中加入了iPhone上的相機無法驗證為全新正品時的通知功能。而這個版本同時也修正了以下的項目，包括：iPhone 12 Pro拍攝的HDR照片中可能出現假影、「健身」小工具可能不會顯示更新的「活動記錄」資料、鍵盤輸入可能發生延遲且不會顯示字詞建議、「訊息」中可能顯示錯誤的鍵盤語言、在「輔助使用」中啟用「切換控制」時可能導致無法從鎖定畫面接聽電話等。

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