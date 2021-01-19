臉部辨識被口罩打敗 新iPhone會有屏下指紋辨識？

傳言今年的新iPhone可能內建屏下指紋辨識功能。（圖：蘋果提供）

疫情肆虐下，戴口罩不利臉部辨識，傳言今年的新iPhone 可能內建屏下指紋辨識功能，加上三星新旗艦Galaxy S21系列採用高通 第二代超音波屏下指紋辨識解決方案，帶動屏下指紋辨識躍居新顯學。

根據科技網站報導，2017年起蘋果 發表的旗艦機種已不再具備Touch ID的指紋解鎖功能，由於新冠肺炎恐將持續一段時間，戴口罩習慣必得延續，加上屏下指紋辨識技術日漸成熟，蘋果可望重新啟用指紋辨識功能，搭配Face ID臉部解鎖使用。

外電報導也指出，市場普遍預測今年新iPhone應該是小改版，最大的亮點將是指紋辨識回歸，目前傳出內部工程師正測試今年新iPhone螢幕指紋辨識功能。在iPhone X之前，iPhone採用的生物辨識方式，為整合Home鍵的指紋辨識，後蘋果取消Home鍵，改為全螢幕後，新iPhone則以臉部辨識Face ID為主。

據了解，蘋果早已經取得多項屏下指紋辨識專利，從專利文件中顯示，蘋果所採用的螢幕下指紋辨識方案與當前多數Android手機採用光學或超聲波的方案不同；同時蘋果所取得的另一項屏下指紋辨識技術專利，顯示不需透過螢幕特定區域才能進行指紋辨識，也就是在螢幕任何一個位置都能夠辨識指紋。

目前非蘋陣營包括OPPP、小米、華為、vivo等都已推出多款屏下指紋辨識的手機，同時積極申請專利，其中OPPO的相關專利數僅次於匯頂；華為也持續開發全螢幕屏下指紋辨識技術。

據了解，目前握有屏下指紋辨識相關專利者，以匯頂居冠，OPPO、京東方、三星、高通緊追在後。蘋果雖早在2008年即開始布局，但尚未推出採用屏下指紋辨識機種；匯頂及高通都從2014年起相關專利數大為增加。