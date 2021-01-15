彭博：蘋果擬年中推新Mac Pro 磁性充電可能回歸

蘋果公司傳出將於今年中推出搭載自主晶片的新款Mac Pro，新產品可能重新使用磁性充電技術。路透

蘋果 公司（Apple ）據悉計劃今年中推出新款MacBook Pro筆電，將採用更快的處理器、全新的面板，甚至還重新搭載磁性充電技術，讓新款MacBook Pro全面升級。

彭博引述知情人士報導，這款新筆電有14吋和16吋兩種螢幕尺寸的型號，內部代號分別為J314和J316，均搭載自家設計的處理器，有更多核心且繪圖處理效能更佳。

除了功能更強的晶片之外，蘋果也計劃在新款MacBook Pro中採用更明亮、對比度更高的面板。新款Mac看起來將與目前這代Mac相仿，設計僅有些微改變。

這款新筆電的充電方式將是一大改變。過去五年來，蘋果都採用USB-C連接線，讓Mac充電與資料傳輸，進而使Mac與其他製造商的充電器相容。不過，如今蘋果要重新採用MagSafe磁性充電技術，意味著若不幸拉扯到電線時，只會讓筆電和電線分開，不至於扯下整台電腦。

這種充電方式曾是蘋果筆電產品陣容中格外討喜的設計，最早於2006年推出，最近又重新用在iPhone 系列新機。

知情人士透露，新一代Mac重新採用MagSafe，充電速度會變得更快，充電連接器將類似先前長型藥丸狀的MagSafe接頭。

在開發新一代Mac筆電時，蘋果也曾測試移除觸控列（Touch Bar）的版本。