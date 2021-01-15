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用iPhone拍照 Apple ProRAW讓攝影師捨棄單眼

記者黃筱晴／綜合報導
使用Apple ProRAW拍攝後可立即使用Adobe Lightroom App在iPhone上進行後製調整。（記者黃筱晴／攝影）
使用Apple ProRAW拍攝後可立即使用Adobe Lightroom App在iPhone上進行後製調整。（記者黃筱晴／攝影）

如果有一天你走進攝影棚，發現攝影師手上的單眼相機都換成iPhone，會有什麼反應？隨著iOS 14.3推出，iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max現在都可以使用相機中原生的Apple ProRAW功能，拍攝並更靈活地編輯RAW格式的照片了，而這對專業攝影師來說，更是一大福音！

新銳時尚攝影師Cheng Po Ou Yang（@chengpoouyang）是一位自學型攝影師，正因為少了傳統科班的專業養成訓練，更讓他對於不同類型的影像紀錄媒介保持開放的態度。這次他也嘗試以iPhone 12 Pro Max取代平常慣用的單眼相機，搭配平常商業拍攝時就會使用的Profoto B10 Plus無線閃光燈來進行人像拍攝，拍出來的效果讓他直呼「真的嚇到了！」

左圖為iPhone拍攝原圖，調色後立刻有了雜誌時尚照的氛圍。(圖：Cheng P...
左圖為iPhone拍攝原圖，調色後立刻有了雜誌時尚照的氛圍。(圖：Cheng Po Ou Yang提供）

首度使用iPhone 12 Pro Max拍攝彩妝人像主題時，細緻妝容層次、根根分明的眼睫毛，甚至模特兒臉上的細毛都可以清晰記錄下來，讓他非常驚艷。第二次Cheng Po Ou Yang試著在iPhone的鏡頭前加入相機的濾鏡來拍攝，呈現如同籠罩在薄霧中的朦朧美感，降低色彩對比之後拍出來的照片，再經過後製編輯，不特別說幾乎不會發現是用手機拍攝的。

Apple ProRAW拍攝的檔案格式是DNG檔，拍攝後可以無痛使用Adobe Lightroom App或是電腦版的Photoshop進行各種細緻的後製、調色，就像用單眼拍攝的檔案一樣，調整出自己想要的色彩效果。Cheng Po Ou Yang表示，自己使用iPhone 12 Pro Max拍攝時，除了開啟Apple ProRAW，也習慣用最基本的一般模式（關閉智慧型HDR），把所有後製調整的寬容度都留給自己。而拍攝人像時，最常使用的則是2.5倍鏡，因為這個焦段與平常慣用的單眼鏡頭最相似。

喜愛冷調畫面的Cheng Po Ou Yang，巧手將一張冬日陰雨的城市照快速轉...
喜愛冷調畫面的Cheng Po Ou Yang，巧手將一張冬日陰雨的城市照快速轉換成北國風格。（記者黃筱晴／攝影）

Cheng Po Ou Yang也分享，因為現在工作拍攝的內容經常是透過網路社群媒介來呈現，用iPhone拍攝的最大優勢就是在手機螢幕上看到畫面的就是上傳社群後的樣子，讓攝影師在構圖取景上可以更直觀；而新增的Apple ProRAW功能，更增加後製調整的彈性，等於整個工作流程只有換了拍攝工具，其他使用設定與搭配的燈具都不變，拍攝時使用的裝置變更輕巧，同時也縮短瀏覽照片、確認最後成果是否合適的速度，這也讓他認爲，用iPhone取代單眼相機來拍攝商業攝影內容，已非不可能的任務。

不過，想要改用手機拍攝商業作品也並非沒有侷限，像是高速攝影、景深範圍限制等，還是得看拍攝的主題與需要的氛圍來選擇適當的工具。另外，要讓大眾或是客戶接受用手機也能拍出以往單眼相機等級的商業作品，也還有一段心理上的距離。

Cheng Po Ou Yang使用iPhone 12 Pro Max搭配2支P...
Cheng Po Ou Yang使用iPhone 12 Pro Max搭配2支Profoto B10 Plus無線閃光燈棚拍人像。(圖：Cheng Po Ou Yang提供）

iPhone 12 Pro Max的3相機系統加上LiDAR光學雷達掃描儀，可以...
iPhone 12 Pro Max的3相機系統加上LiDAR光學雷達掃描儀，可以更精準在複雜畫面、低光源環境迅速辨識拍攝主體，提升對焦精準度。(圖：Cheng Po Ou Yang提供）

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