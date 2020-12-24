蘋果2021哪些最令人期待？iPhone、服務、眼鏡入列

在5G版iPhone助攻下，蘋果股價年初迄今飆漲79%。美聯社

新冠肺炎疫情肆虐的2020是難熬的一年，但對持有蘋果 公司股票者而言卻是豐收年，畢竟蘋果股價年初迄今飆漲79%。蘋果投資人的耶誕願望籠統來說或許是盼望未來一年持盈保泰；但具體來說，哪些是他們對蘋果最大的期待呢？

巴隆周刊（Barron's）報導，Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）本周發布報告，代蘋果股票投資人擬出一串耶誕願望清單。他仍給這檔股票「優於大盤」的展望，目標價訂在160美元 。

這份許願清單的第一項是：5G iPhone 12繼續朝銷售2.4億支的目標邁進。若此願成真，將打破2015年度的紀錄，也印證所謂「超級周期」之言不虛。附帶心願是，這些iPhone的相機都能具備新的光學雷達掃描儀（LiDAR）功能，若儲存容量加倍，就更棒了。

其次，他希望蘋果的服務事業（包含音樂、App 商店、授權業務等）能在2021年度達到年營收650億美元，這將協助蘋果服務事業的價值朝1兆美元前進。目前服務貢獻20%的蘋果營收，僅次於iPhone部門。

艾夫斯也希望蘋果與製片公司簽下一紙大手筆的併購交易，這可引領蘋果串流服務Apple TV+改弦易轍、開創出新的格局。他點名Sony影業、獅門影業（Lions Gate）和A24 是可能的收購目標。在疫情重創電影工業後，2021可能是敲定製片公司併購交易的好時機。

至於電動車，艾夫斯樂見蘋果明年締結策略聯盟，為蘋果朝這個領域奔馳奠定基礎。他認為，最快的捷徑是與已有根基的電動車廠合作，像是特斯拉或福斯汽車（VW）。

艾夫斯並且期待「蘋果眼鏡」在明年全球開發者大會（WWDC）亮相。若此願成真，那將是蘋果第一款擴增實境（AR）穿戴式裝置，與Google眼鏡或Snap Spectacles相比時，或許高下立判。

這位分析師也希望蘋果能終結與Epic Games的訴訟戰，好讓人氣甚旺的要塞英雄（Fornite）遊戲重返App Store。在Epic挑戰蘋果向App銷售收入抽成30%的做法後，蘋果App商店已下架Fortnite，攔阻蘋果裝置用戶下載。

艾夫斯也希望，來自華府和歐盟議員的施壓仍將點到為止，不至於迫使蘋果公司大幅改變商業模式。他指出，App Store收30%的抽成費是蘋果服務事業的「關鍵要素」。

另一願望是，美國總統當選人拜登1月就職後，能設法讓美中緊張關係降溫，畢竟蘋果「從供應和需求角度來看，都在中國涉入甚深」，因而在美中科技冷戰中首當其衝。

最後一項，艾夫斯期許蘋果在2021年持續研發、改良M1晶片，進一步從自家裝置移除英特爾晶片。