美實測5G網路竟比4G慢！媒體：iPhone乾脆關閉5G功能

根據報導，美電信業者威瑞森架設的5G網路，也許正降低iPhone 12的5G速度和手機性能。（歐新社）

根據報導，美國電信業者威瑞森（Verizon）的5G 網路，也許正降低iPhone 12的5G速度和手機 性能，甚至可能影響Google或三星的5G手機。最佳的解決方式，就是關閉5G功能。

美國IT雜誌PCMag報導，威瑞森的4G LTE網路速度，通常比競爭對手T-Mobile和AT&T的低頻段5G更快。不過，威瑞森的超寬頻5G網路覆蓋範圍非常有限，其用戶在部分城市使用5G，可能只顯示4G圖示。

威瑞森10月引進動態頻譜共享（DSS）技術，重新使用4G部分波段為5G提供訊號。手機將自動優先選擇5G，顯示5G圖示。PCMag認為，這只是做表面功夫。

PCMag在紐約實測後發現，iPhone 12 Pro使用DSS技術的5G網速，通常比4G訊號更慢，很少比4G網速更快。這與PCMag 10月使用Google 5G手機Pixel 5在芝加哥測試的結果類似。

PCMag測試人員分別在紐約八個地點，利用iPhone 12 Pro測試4G與5G網速。結果發現，在前七個測試點採用的5G，皆使用DSS技術，都比4G慢。只有在第八個測試點，5G是使用超寬頻網路，網速完勝4G。