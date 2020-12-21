果粉快來看！HomePod mini 3新功能 搭配iPhone更智慧

透過HomePod mini即可輕鬆串連起你的智慧家庭生活，設定好自動化情境，甚至不需開口就能控制配件。（記者黃筱晴／攝影）

蘋果於10月發表會亮相的HomePod mini除了原有串流播放App le Music、透過Siri完成各種語音指令、操控各種智慧家電、或是將2部HomePod mini揚聲器放在同一空間創造出立體聲喇叭組等實用功能之外，透過軟體更新，HomePod mini以及原本的HomePod現在都能做到以下3個超酷炫新功能。

新推出「多室音訊」功能，只要把iPhone靠近HomePod mini，原本在手機上播放的音樂內容就會迅速切換到HomePod mini上播放。（記者黃筱晴／攝影）

多室音訊功能

把iPhone 靠近HomePod mini，原本在手機 上播放的音樂內容就會迅速切換到HomePod mini上播放；想要再出門，再次把iPhone靠近HomePod mini就能再把聽到一半的音樂帶著走，只要在「家庭」App中同一家庭的成員都可以使用這個音頻接力功能。如果家中有好幾個HomePod mini，透過「嘿Siri」還可以將音樂轉移到不同空間播放，只要說聲「嘿Siri，轉移到廚房播放」、「嘿Siri，在所有地方播放這首歌」即可。

透過「廣播」功能，就能從一部HomePod mini傳送聲音訊息到家中其他HomePod mini，或是其他家人的蘋果裝置上播放。（記者黃筱晴／攝影）

家庭廣播功能

另一個方便家庭成員彼此聯繫的全新「廣播」功能，是可以讓使用者從一部HomePod mini傳送聲音訊息到其他HomePod mini上播放，同一個共享家庭內成員的iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods，甚至CarPlay也都能接收以及發送聲音訊息給其他人。不用再拿起手機傳訊，只要「嘿Siri，廣播 我快到家了」，全家人就都能同時接收到通知。

AirPlay 2操作介面也更新，透過iPhone即可輕鬆控制家中各處的HomePod娛樂內容。（記者黃筱晴／攝影）

iPhone接力功能

而HomePod mini與iPhone搭配還有個妙用就是「接力」，在家中對呼喚「嘿Siri，在網路上搜尋獨⻆鯨的照片」，就會在iPhone上秀出搜尋結果。

蘋果也預告，將在稍晚透過軟體更新推出「U1距離感測控制」功能，搭配手上配備U1晶片的iPhone，就能享受更完整、無縫的音訊接力體驗。更新後將iPhone靠近HomePod mini，除了可接力播放並控制正在播放的音樂、podcast或通話內容，沒有在播放時則可查看個人化的音樂與podcast建議，而不需另外解鎖。