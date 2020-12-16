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iPhone 12不需要急著買？日電器行員工列出3大理由

編譯中心／綜合報導
iPhone12於10月底推出至今，吸引不少粉絲搶購。（路透）
iPhone12於10月底推出至今，吸引不少粉絲搶購。（路透）

蘋果最新手機iPhone 12」在日前正式發售，即使價格不斐，仍舊吸引了不少蘋果粉絲強購，人氣居高不下。不過最近有日本電器行的老員工，列舉了幾項理由，認為「沒必要瘋搶iPhone 12」。

無明顯變革

媒體日刊SPA!報導，一位在家電行服務超過十年的鈴木先生，日前撰文發表「不需要急著買iPhone 12的理由」一文。他在文章中指出，以業界視點來看，這次的iPhone 12熱潮確實不如iPhone 11發售的時候，而主要原因，就出在相較前一代機種，iPhone 12並沒有明顯的變革。

他指出，像是iPhone 12在拍照功能上，確實比iPhone 11要更進步。但是這個進步的幅度，卻不如iPhone X到iPhone 11時的差距，因此若手上持有iPhone 11，就沒有太需要馬上更換的理由。

5G發展中

此外，雖然iPhone 12是首個支援5G的iPhone，但由於5G網路仍在發展中，不只還有什麼問題難講，能利用的地方也不多。以東京都內為例，也只有新宿、池袋等大型車站等少數地點支援而已。可以等到5G越來越普及之後，再考慮下手也不遲。

舊機變便宜

最後鈴木提到，每次新機種發售之後，舊機種的價格就會下跌，不過各自機種的下跌幅度也不太一致，未必馬上買就一定便宜。不過鈴木指出，近年來市面上出現不少狀況良好，電池也很新的二手機，性價比相當好，其實是可以考慮購買的。無論如何，買之前先考量自己的預算、用途等等，挑選符合自己需求的款式，才不容易買了才後悔。

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