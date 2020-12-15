Apple Watch更新沒？「心適能」新功能監控心肺健康

Apple Watch使用者現在可以在iPhone上的「健康」App中查看自己的心適能分類，這分類會根據年齡階層和性別予以分級，如果落入低心適能，就會收到通知提示。（圖：蘋果提供）

iPhone與App le Watch的使用者現在起可以更新iOS 14.3和watchOS 7.2了！蘋果推出全新的「心適能」測量功能，更新到最新版本後，「心適能」在使用者全天行走時進行測量，並在分級落入低範圍時，收到Apple Watch" rel="154292">Apple Watch 的提醒。根據美國心臟學會研究，低心適能與心臟病、高血壓等重大健康問題有極大關連。

在先前的watchOS版本中，Apple Watch已經可以提供最大攝氧量（VO2 max）的測量數據，但對於一般人而言，單純的數字並不具有特別的意義，因此這次新推出的「心適能」是以最大攝氧量為衡量基準，透過iPhone上的「健康」App，讓使用者可更直覺查看自己的心適能分類，是屬於高、高於平均、低於平均或低，也可以查詢長期心適能水平的變化。當使用者的心適能落在低範圍時，就會在Apple Watch上收到通知，提醒需要加強運動鍛鍊，或是尋求醫療協助。

心肺適能是指運動時身體所能消耗利用的最大氧氣量，透過watchOS 7的協助，Apple Watch能使用光學心率感測器、GPS和加速度計等多個感測器，來估算出劇烈的戶外散步、跑步或健行時的平均最大攝氧量和更高的最大攝氧量，並轉換成圖表讓使用者可清楚辨識心適能分類。

以往這樣的數據必須透過專業設備，並進行嚴格的臨床檢測才能獲得，而watchOS 7讓Apple Watch可在使用者全天行走時即能進行心適能測量，而不需要特別進行高強度的鍛鍊。蘋果健康副總裁Sumbul Desai醫學博士表示，「我們深信大眾能透過iPhone和Apple Watch積極管理自身健康，同時也能完全保密這些資訊。而且這不僅適用於精英運動員，日常休閒的運動人士也能從中獲益。」

想要使用心電圖與心適能的Apple Watch使用者，在更新到iOS 14.3和watchOS 7.2之後，需先透過iPhone上的「健康」App來設定心適能分類功能並開啟心適能通知，以及Apple Watch上的心電圖功能。