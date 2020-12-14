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iPhone 12 Pro中國買氣持續爆棚 美國需求可能到頂

編譯葉亭均／綜合外電
蘋果新機iPhone 12系列。（歐新社）
蘋果新機iPhone 12系列。（歐新社）

投資銀行瑞銀（UBS）追蹤的可到貨數據顯示，中國對蘋果高階機款iPhone 12 Pro的需求強勁，但在美國的需求可能已經到頂。

AppleInsider網站取得瑞銀寫給投資人的報告，分析師佛格特（David Vogt）將iPhone 12機款與去年iPhone 11系列的產品可到貨數據相比，數據則是來自瑞銀證據實驗室（UBS Evidence Lab）追蹤30國數據所取得。

佛格特表示，iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max這兩款較高階機種在中國的可到貨數據一直很低，iPhone 12 Pro出貨等待時間約26天，至於iPhone 12 Pro Max則要等上約20天。

佛格特估計，基於可取得的資料，由於在中國的銷售情況強勁，iPhone第4季在中國銷量可望比去年同期成長近50%。

然而，這兩款Pro機種在美國的銷量可能已到頂。雖然可到貨數據數據在許多市場仍有其侷限性，但佛格特指出，在美國市場的供需狀況顯然緩和下來。

佛格特在報告中表示，蘋果最高階機種在美國發表數周後，可到貨數持續增加，抵銷初期正面動能。舉例來說，iPhone 12 Pro Max的可到貨時間從三周前的27天減少至2天左右；iPhone 12 Pro推出六周後，可到貨時間已從25天減少至8天。

iPhone 12 Pro Max初期趨勢和iPhone 12 Pro類似，但在美國的交貨時間顯然正在縮短。由於美國地區占整體iPhone出貨的約40%至45%，iPhone 12 Pro Max交貨時間縮短，可能代表第4季的單位銷量增加幅度有限。

至於售價較低的 iPhone 12 mini 與 iPhone 12供需狀況相對穩定，不過瑞銀認為這是整體需求偏軟的跡象。

瑞銀將蘋果股價目標維持在每股115美元，這是基於2022年估計每股盈餘4.23美元的27倍所計算。蘋果股價14日收盤小跌0.5%至每股121.78美元。

iPhone 美國 中國

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