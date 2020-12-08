蘋果耳機被嫌貴、重！聖誕前卻已搶不到 炒高轉手價

網友嘲笑蘋果新產品AirPods Max外盒的設計。(取材自推特)

蘋果 公司（Apple）新推出的549美元 AirPods Max全罩式耳機被嫌貴，但許多消費者晚一步網購，已無法在耶誕購物季拿到貨。周二早上剛開賣時，所有顏色齊備，首批訂單最早12月15日到貨，但到下午，很快出現出貨延遲現象。

根據蘋果美國官網周二晚間的評論，這家總部在加州庫比蒂諾的科技巨擘預估其全罩式耳機的到貨日，5款顏色都要等上12到14周，是近年蘋果新產品出貨延遲等最久紀錄之一。

中國、加拿大、日本、德國在內的其他國家，蘋果預估多款顏色的出貨時間要到2021年1月或2月。澳洲和法國仍有部分款式年底前可到貨。至於英國顧客，藍色耳機要等14周，其他顏色則等3周。

蘋果12月開賣此一配件的目標是吸引年終購物客，出貨延遲恐影響策略。蘋果本來計劃秋天就要推出這款耳機，但根據彭博報導，遭遇部分測試人員認為耳機太緊的問題。

出貨延遲讓EBay上的轉手賣家開始抬價，部分商品刊登資訊開出耶誕節 前到貨的價格是849美元（約台幣24,200元），比原價549美元足足高出300美元。一位賣家為銀色AirPods Max開價1199美元，「保證耶誕節前到」。

但AirPods Max其實被許多網友吐槽。問題之一是重達384.8克的「體重」，乍聽之下不是大問題，但如果連續戴上數小時，就可能影響聆聽體驗的舒適度。市場其他高階全罩式耳機都比AirPods Max輕，例如Audeze LCD-1為250克，Bose 700和Bose Quiet Comfort 35 II 分別是249克和310克，Sennheiser PXC 550-II重227克，Sennheiser PXC 550-II重254克，Beyerdynamic Amiron Wireless則是略輕一點的380克 。

另外，AirPods Max的外盒設計也很讓網友傻眼，因為它的外形與手提包、眼罩，甚至女性胸罩近似。